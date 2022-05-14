ماكرون يتوجه للإمارات لتقديم واجب العزاء في الشيخ خليفة بن زايد.. غدا

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الإمارات يوم الأحد، لتقديم التعازي بوفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وحسب الرئاسة الفرنسية، سيعبر ماكرون عن "دعمه لرئيس الإمارات الجديد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وباقي الأسرة وكل الشعب الإماراتي".

وتحدث ماكرون أمس الجمعة، مع الشيخ محمد بن زايد الذي انتُخب رئيسا لدولة الإمارات خلفا للراحل خليفة بن زايد.

ومن المقرر أن يعود إيمانويل ماكرون، إلى باريس في اليوم نفسه ، حيث يتوقع تعيين رئيس وزراء جديد ومن ثم أعضاء الحكومة، في بداية الأسبوع.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، إلى أبوظبي لتقديم العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الأمـارات العربيـة المتحدة الشقيقة.

وصرح السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بواجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأضاف راضي ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ثقة شعب الإمارات فى توليه مقاليد الحكم رئيساً لدولة الامارات العربية المتحدة، معرباً عن أطيب التمنيات بالتوفيق لأخيه الشيخ محمد بن زايد في مواصلة مسيرة التطور والازدهار للشقيقة الإمارات، واستكمال السياسات الرشيدة التي حققها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، امتداداً لمسيرة الازدهار التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وشيعت مساء أمس الجمعة، دولة الإمارات، جنازة الرئيس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث دُفن جثمانه في مقبرة البطين في العاصمة أبوظبي.

وأعلنت الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوماً اعتباراً من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمدة 3 أيام.

وشغل الراحل الشيخ خليفة بن زايد ، منصب رئيس الإمارات وحاكم أبو ظبي في عام 2004، عقب وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أُسس دولة الإمارات عام 1971.