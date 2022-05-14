نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي .. ليفربول وتشيلسي الموعد والقنوات الناقلة

يسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لتحقيق اللقب على حساب تشيلسي، للحفاظ على حلم التتويج بالرباعية هذا الموسم.

وحصد ليفربول كأس رابطة المحترفين المحترفين الإنجليزية في شهر فبراير الماضي، على حساب تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

على الجانب الآخر، يطمح فريق تشيلسي بقيادة مديره الفني توماس توخيل، في الثأر من ليفربول، بالفوز عليه في مباراة السبت، والتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل ليفربول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على مانشستر سيتي 3-2 في الدور نصف النهائي، بينما صعد تشيلسي على حساب كريستال بالاس



تعرف علي موعد مباراة ليفربول و تشيلسي

تنطلق مباراة ليفربول أمام تشلسي في تمام الساعه السادسة إلا ربع مساء اليوم السبت علي ملعب ويمبلي

محمد صلاح



القنوات الناقلة لمباراة ليفربول و تشيلسي

وتذاع مباارة ليفربول وتشيلسي عبر قنوات بي ان سبورتس



تشكيل ليفربول امام تشيلسي





ومن المتوقع أن يعود محمد صلاح لـ تشكيل ليفربول الأساسي اليوم أمام تشيلسي والذي يرجح أن يأتي كالتالي :

محمد صلاح

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

الوسط: نابي كيتا - جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا.

الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - لويس دياز.