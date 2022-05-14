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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

أسطورة الأحياء.. المشاركة كثيفة في محاضراتها والحصيلة 250 ألف جنيه.. فيديو

حرس خاص بها
حرس خاص بها

انتشرت مؤخرا حملات دعائية للمعلمين، بصور غريبة أحيانا ومستفزة في أوقات أخرى، حيث أصبحت طريقة الدعاية ومدى غرابتها جزءا من شهرة المدرس.

 

وأثارت صورة لمُدرسة أحياء، ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر فيها عدد من الجاردات يحيطون بالمعلمة، وانتشرت الصور في جروبات طلاب المرحلة الثانوية على فيس بوك وانستجرام، خاصة بعد أن أصبح التابلت في يد الجميع، واحتلت المعلمة محركات البحث لتصبح تريند السوشيال ميديا، حيث كتب أحد المستخدمين ساخرا: جايبة معها الجهاز المناعي كله.

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استعراض أم حماية؟

وأثار انتشار صورة المعلمة تسير ومعها نحو 20 حارسا شخصيا مفتولي العضلات عاصفة من الجدل، وتساءل نشطاء التواصل عن السبب الذي دفع المعلمة لهذا التصرف، فهل هو من أجل الاستعراض أم الوجاهة، أم لحماية نفسها من تهديدات تتعرض لها.

 

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالى:

مدرسة الأحياء مدرسة أحياء أسماء عماد حرس خاص بودي جارد

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