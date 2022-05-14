لوكاكو أساسيًا في تشكيل تشيلسي أمام ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن الألماني توماس توخيل ، المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
تشكيل تشيلسي
وضم تشكيل تشيلسي كلاً من:
في حراسة المرمى: إدوارد ميندي
خط الدفاع: أنطونيو روديجير - تياجو سيلفا - تريفوه شالوباه
خط الوسط: ريس جيمس - جورجينيو - ماتيو كوفاسيتش - ماركوس ألونسو
خط الهجوم: ماسون ماونت - كريستيان بوليسيتش - روميلو لوكاكو
تشكيل ليفربول
وتواجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي لـ ليفربول لمواجهة تشيلسي، والذي ضم كل من:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندرو روبرتسون
خط الوسط: جوردان هندرسون - نابي كيتا - تياجو ألكانتارا
خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - ساديو ماني
وتُقام المباراة على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، في تمام السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.