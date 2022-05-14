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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لوكاكو أساسيًا في تشكيل تشيلسي أمام ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

روميلو لوكاكو
روميلو لوكاكو

أعلن الألماني توماس توخيل ، المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

تشكيل تشيلسي

وضم تشكيل تشيلسي كلاً من:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: أنطونيو روديجير - تياجو سيلفا - تريفوه شالوباه

خط الوسط: ريس جيمس - جورجينيو - ماتيو كوفاسيتش - ماركوس ألونسو

خط الهجوم: ماسون ماونت - كريستيان بوليسيتش - روميلو لوكاكو

تشكيل ليفربول

وتواجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي لـ ليفربول لمواجهة تشيلسي، والذي ضم كل من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون - نابي كيتا - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - ساديو ماني

وتُقام المباراة على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، في تمام السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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