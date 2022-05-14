سمير فرج: لقاء الرئيس السيسي بقائد القيادة المركزية الأمريكية في غاية الأهمية

قال المفكر الاستراتيجي سمير فرج، إنه خلال الأسبوع الماضي زار مصر قائد القيادة المركزية الأمريكية والتقى بالرئيس السيسي، مضيفا:" القيادة المركزية الأمريكية أهم قيادة في العالم ".

وأضاف سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية في غاية الأهمية لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة"،مضيفا:" مكانة قائد القيادة المركزية العسكرية الامريكية كبيرة وبالتالي تعتبر زيارته لـ مصر ولقائه بالرئيس السيسي في غاية الأهمية ".

وأكمل سمير فرج :" تم التباحث في مختلف المجالات العسكرية والأمنية مع قائد القيادة المركزية الأمريكية ".

ولفت سمير فرج :" مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي زار مصر أيضا والتقى بالرئيس السيسي، وهذا الرجل يقوم بإيصال كافة المعلومات التي تحدث في مطبخ السياسة الأمريكية للرئيس الأمريكي ".

وتابع سمير فرج :" مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي زار عددا من الدول العربية في المنطقة، وزار مصر وتباحث مع الرئيس السيسي حول الأوضاع في ليبيا والسودان وسد النهضة وملف القضية الفلسطينية والإرهاب ".

