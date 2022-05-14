رؤساء الدول يهنئون محمد بن زايد بانتخابه رئيسًا للإمارات

هنأ رئيس فلسطين محمود عباس، الشيخ محمد بن زايد، بمناسبة انتخابه رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة.



وقال عباس - في برقية التهنئة - "يطيب لنا أن نتقدم لسموكم وللشعب الإماراتي الشقيق، بأحر التهاني القلبية، باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي، بانتخابكم رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونسأل الله تعالى أن يوفقكم في قيادة بلدكم وشعبكم نحو تحقيق ما تصبون إليه من أهداف وتطلعات".



وأعرب عن تمنياته بالصحة والسعادة والنجاح للشيخ بن زايد، ولبلده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.



كما بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة انتخابه رئيساً للدولة.



وأعرب الملك حمد بن عيسى - في برقيته التي أوردتها وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - عن أخلص تهانيه وأطيب تمنياته للشيخ محمد بن زايد على الثقة الغالية التي أولاها إياه إخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلاً الباري عز وجل أن يحفظه ويمده بعونه وتوفيقه ويديم عليه موفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والتقدم المبارك التي تشهدها دولة الإمارات وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في مزيد من التنمية والتطور والازدهار وخدمة قضايا أمته والنهوض بمسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك.



وأكد العاهل البحريني، في البرقية، على عمق العلاقات التاريخية المتميزة والروابط الأخوية الراسخة والمتجذرة التي تجمع بين البلدين وقيادتيهما وشعبيهما وحرص مملكة البحرين على المضي قدماً في كل ما من شأنه تمتين الصلات الوثيقة وتعزيز التعاون الوطيد ودفعه إلى آفاق أرحب وأوسع بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين.



من جانبه، بعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة انتخابه رئيساً للدولة.



وأعرب ولي العهد البحريني، في البرقية، عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته له على الثقة الغالية التي أولاها إياه إخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، داعيًا المولى عزّ وجل أن يحفظه ويديم عليه موفور الصحة والعافية، ويمده بعونه وتوفيقه لمواصلة مسيرة الخير والتقدم المبارك التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة بما يعود بمزيدٍ من التنمية والتطور على شعبها، وخدمة قضايا أمته والاستمرار بمسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك.



وأكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على ما يجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة من علاقات تاريخية متميزة تستند إلى روابط أخوية راسخة بين البلدين وقيادتيهما وشعبيهما، منوهًا بحرص مملكة البحرين على مواصلة الدفع بالعلاقات الثنائية نحو أوجهٍ أكثر متانة على مختلف الأصعدة بما يعود بالخير والنماء على الجميع.



وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن العليمي أعرب باسمه ومجلس القيادة الرئاسي، عن أحر التهاني للشيخ محمد بن زايد، بنيله ثقة الشعب الإماراتي عبر المجلس الأعلى للاتحاد، وأمنياته بمزيد الازدهار، ومواصلة مسيرة النهوض والنماء، امتدادا للسياسات الحكيمة للقائدين الراحلين المغفور لهما الشيخ خليفة بن زايد، والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.



كما ثمن العليمي الدعم السخي الذي تحظى به القيادة والحكومة اليمنية من قبل الإمارات عبر تحالف دعم الشرعية، معربا عن ثقته والشعب اليمني بأن عهدا حافلا بالتعاون المثمر ستشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل القيادة الإماراتية الجديدة.



وهنأ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، مؤكدا أن مسيرة الإمارات ستمضي بثبات وقوة في ضوء الانتقال السلس والإجماع الذي حظي به انتخاب رئيس الدولة.



وقال الحجرف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تبدأ عهدا جديدا ومرحلة تاريخية في مسيرتها بقيادة الشيخ محمد بن زايد إنما تستكمل دورها الرائد وتعزز منجزاتها ومكتسباتها وتتطلع بكل ثقة وثبات إلى مستقبلها.



وأشاد الحجرف، بالدعم الذي يوليه قادة دول المجلس لتحقيق أهداف المجلس ولتعزيز التكامل الخليجي وترجمة توجيهاتهم وتطلعات مواطني دول المجلس في كل ما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية والرفاه، داعيا المولى عز وجل أن يديم الأمن والرخاء والاستقرار للإمارات حكومة وشعبا.



وهنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد في البلاد.

وقال طه، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الشيخ محمد بن زايد "خير خلف لخير سلف"، معربا عن ثقته بأنه سيواصل المسيرة لتعزيز مكانة دولة الإمارات.



وقدم طه التهنئة للشعب الإماراتي على الثقة التي يوليها للشيخ محمد بن زايد والتفافه حول قيادته، متمنيا لها الأمن والرخاء.