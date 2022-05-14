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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صائد الكئوس.. محمد صلاح يتوج بالبطولة الثانية خلال الموسم الحالي مع ليفربول

صلاح
صلاح

حقق النجم المصري محمد صلاح، اللقب الثاني له مع ليفربول هذا الموسم، بعد التتويج ببطولة كأس الإتحاد الإنجليزي بركلات الترجيح على حساب تشيلسي بنتيجة 6/5، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي.

وغادر محمد صلاح في الشوط الأول للقاء متأثراً بالإصابة ودخل دييجو جوتا بدلاً منه.

وكان محمد صلاح قد توج في وقت سابق ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم.

ورفع محمد صلاح رصيده في البطولات مع فريق ليفربول إلى 6 بطولات حيث سبق له وأن حقق الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، وكأس الرابطة الإنجليزية، وكأس الإتحاد الإنجليزي.

وتأهل فريق ليفربول إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، ويسعى الريدز للتتويج بالبطولة الثالثة له هذا الموسم على حساب ريال مدريد، في اللقاء المقرر إقامته يوم 28 مايو القادم، على ملعب ستاد دو فرانس.

صلاح تشيلسي ليفربول أخبار الرياضة بطولات صلاح

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