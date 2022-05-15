افتتاح أطول جسر معلق في العالم بجمهورية التشيك.. فيديو

عرضت قناه " euronews (عــربي)" فيديو يظهر افتتاح أطول جسر معلق للمشاة في العالم في منتجع جبلي في جمهورية التشيك، وتم تصميم الجسر البالغ طوله 721 مترًا على ارتفاع يزيد عن 1100 متر فوق مستوى سطح البحر.

واضاف الفيديو إن الجسر يوفر مناظر خلابة للزائرين ويتسع الجسر ألي 500 شخص في وقت واحد و سيتم إغلاق الجسر لأسباب تتعلق بالسلامة في حالة تجاوزت سرعة الرياح 135 كيلومترًا في الساعة.

واوضح الفيديو إن الجسر استغرق بنائه عامين وصلت تكلفتة الي حوالي "8.3 مليون دولار" ، مشيرا ألي أن الجسر يربط الجسر المعلق بين جيلين بعلو يصل إلى 95 مترًا فوق الوادي.