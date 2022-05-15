نجم الأهلي السابق: أخشى من بكاري جاساما في نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعرب علاء إبراهيم نجم الأهلي السابق عن خوفه من تعيين الجامبي بكاري جاساما حكما لمواجهة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.



قال إبراهيم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مستوى وفاق سطيف متواضع بالنسبة للأهلي"



وأضاف: "خوض المباراة النهائية في المغرب لدوري أبطال أفريقيا أصبحت تجعل الأهلي حظوظه 50% مثل الوداد"



وختم حديثه قائلا: "أخشى من تعيين بكاري جاساما حكما لمواجهة الأهلي والوداد في نهائي دوري الأبطال الأفريقي وإذا قام كاف بتعيين جاساما في النهائي سيؤكد ذلك أن كاف يوجه البطولة للوداد"