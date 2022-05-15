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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يدعو متابعيه لمشاهدة فيلم «ألف اختراع واختراع »عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لمتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فيلما أعدته مؤسسة بريطانية اسمه "ألف اختراع واختراع" .

وقال وزير التربية والتعليم ، يتحدث هذا الفيلم عن أثر الحضارة الاسلامية والعربية على ما نراه اليوم من تقدم علمي مذهل في جميع فروع المعرفة.

وأضاف وزير التربية والتعليم ، نحلم باستعادة هذا المجد ، وبإعداد ابنائنا ليقودوا حضارة عربية جديدة عن طريق الاستثمار في تطوير راس المال البشري والانسان المصري والعربي .

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته : لهذا بنينا بنك المعرفة المصري كى نأتي بالعلوم والمعارف من كل حدب وصوب الى ايدي كل مصرى ، ولهذا نبني نظام التعليم الجديد والذي وصل قطاره الى محطة الرابع الابتدائي وقارب الوصول لمحطة الخامس الابتدائي باذن الله ، ولهذا ندرب ابناءنا في المرحلة الثانوية على مهارات التفكير العليا.

وقال وزير التربية والتعليم : الحلم القومي هو إعداد جيل متمكن من ادواته، قادراً على التفكر والتحليل وحل المشكلات والعمل الجماعي واحترام الاخر والمنافسة العالمية.

وأوضح أن ما يعرقل الحلم هو اننا "الكبار" نعتقد ان الامتحان هو الهدف وهو المنتهى ولهذا ألقينا التعلم جانبا وأصبنا ابناءنا بأضرار جسيمة بدون قصد ولكنها النتيجة المباشرة للاهتمام بالدرجة بأى وسيلة على حساب التعلم ولنتذكر ان الامتحان ما هو إلا وسيلة لقياس مقدار التمكن من الفهم وليس هدفا في حد ذاته 

وأخيرا قال وزير التربية والتعليم : لعلنا نتشارك في الحلم للوصول بأمتنا الى أعلى الدرجات باذن الله… والله ولى التوفيق.

ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة فيلم "ألف اختراع واختراع" الذي نشره وزير التربية والتعليم عبر فيس بوك من خلال الضغط على الرابط التالي :

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