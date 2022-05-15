الخطيب يشيد بنادي وفاق سطيف والجماهير الجزائرية الشقيقة

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر والتحية إلى نادي وفاق سطيف وإدارته وجماهير الجزائر الشقيقة، على ما لاقته بعثة الأهلي من اهتمام ورعاية طوال فترة وجودها هناك.

وأضاف أن البعثة تم استقبالها بحفاوة شديدة وكرم ضيافة، وهذا ليس بجديد على الشعب الجزائري الشقيق.

وشدد رئيس الأهلي على الروح الطيبة التي سادت المباراة بين لاعبي الفريقين والتشجيع المثالي لجماهير وفاق سطيف؛ وهو ما يعكس قيمة الرياضة التي تزيد من التقارب والمحبة بين الشعوب.

وتمنى محمود الخطيب التوفيق لنادي وفاق سطيف في الفترة القادمة، والسعادة لجماهيره التي ضربت مثلًا في التزامها وروحها الرياضية العالية.

