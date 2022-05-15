منافشات داخل الكاف لتغيير ملعب نهائي دوري أبطال افريقيا

اعلن الاعلامى عمرو ربيع ياسين ، عن وجود منافشات داخل الكاف بخصوص نقل المباراة النهائية لدوري أبطال افريقيا ، بعد وصول النادى الاهلى و الوداد لـ نهائى البطولة .

وكتب عمرو ربيع ياسين عبر فيسبوك “مناقشات داخل الكاف بخصوص نقل المباراة النهائية لدوري أبطال افريقيا من إستاد محمد الخامس بكازابلانكا الي إستاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط ”.

وتستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، الي مغادرة الجزائر الانتهاء من مباراة وفاق سطيف لبدء رحلة العود إلى مصر.

ووصلت البعثة الي مطار الجزائر وبدأتن في الصعود للطائرة الخاصة التي وفرها المجلس .

وتعادل الأهلي مع وفاق سطيف بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما وحسم الفريق تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب برباعية نظيفة.