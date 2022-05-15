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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شوربة الفول النابت وأسرار التحضير

شوربة النابة
شوربة النابة

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل شوربة الفول النابت بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد. 

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عمرو أديب عن مستريحي أسوان:50 سنة يا مصريين في نفس طريقة النصب

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طريقة عمل قراقيش الشوفان

المقادير 


½ فول تدميس
بصلة متوسطة الحجم
5 فصوص ثوم مهروس
م ك سمنة بلدي اختياري لمن يرغب بها 
½ جزرة
1 طماطم
ورق لوري
ماء ساخن
½ ليمونة


طريقة التحضير


نغسل الفول جيدا وينقع في ماء لمدة ٣ ايام مع تغيير الماء يوميا
يصفى من الماء وتبل قطعة من الشاش تبل وتعصر جيدا وتوضع فوق الفول لمدة يوم وبذلك يصبح نابت واذا جفت هذه القطعه لابد من بلها مرة اخري وعصرها ووضعها فوقه
في حلة على النار توضع معلقة السمن حتى الذوبان ويوضع التوم المهروس ويقلب حتى يصفر قليلا خطوه اختياريه  لكن يمكن وضع الفول في الماء مع المنكهات والبصل والسلق  مباشره  دون تشويح  
يغسل الفول جيدا ويصفى ثم يضاف إلى التوم ويقلب قليلا حتى يأخذ رائحة التوم اللذيذة
يضاف الماء الساخن إلى الفول ثم يضاف الجزر والبصل والطماطم مقطعين ويضاف الورق اللوري
تعصر نصف ليمونة ويغطى الإناء ثم يترك لمدة نصف ساعة أو حتى تمام النضج ويضاف إليه الملح ويمكن إضافة نصف مكعب مرق خضار  لطعم أجمل حسب الرغبه

طريقة التحضير الشوفان الجزر الماء الساخن طريقة عمل شوربة شوربة الفول النابت health

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