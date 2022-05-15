15 مايو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك ؟

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح أنه بانتظار مولود اليوم سنة مميزة تشير مثمرة سوف يكافأك الحظ بجائزة معنوية وبمزيد من التقدير والاعجاب بحيث تتحدث التأثيرات الفلكية الايجابية عن لقاءات وزيارات وأسفار ودراسات ما يجعلك تعيش اجواء حماسية متفائلة وتخوض تجارب جديدة بثقة عالية

مولود اليوم الاحد 15 أيار مايو من برج الثور

يوفق مولود اليوم من برج الثور في أي مهمة يقوم بإنجازها. فلديه عين مبدعة ويأخذ أي مشروع إلى مسار مستقر حيث أنه يحب الروتين. يعشق الفن ولهذا السبب تجدينه يعمل في مجالات مثل الموسيقى والتمثيل والإخراج والهندسة. يحب المال والاستقرار ولا يوجد شيء يمكن أن يمنعه من تحقيق أهدافه. ورغم أن رجل الثور يمتاز بشخصية عملية إلا أن لديه حس خيالي يسمح له بأن يكون ملما بتفاصيل كثيرة مختلفة في مجال عمله.