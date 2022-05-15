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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

15 مايو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك ؟

الأبراج
الأبراج

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح أنه بانتظار مولود اليوم سنة مميزة تشير مثمرة سوف يكافأك الحظ بجائزة معنوية وبمزيد من التقدير والاعجاب بحيث تتحدث التأثيرات الفلكية الايجابية عن لقاءات وزيارات وأسفار ودراسات ما يجعلك تعيش اجواء حماسية متفائلة وتخوض تجارب جديدة بثقة عالية

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نشرة المرأة.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. وأفضل الأطعمة رز مكرمل والمبكبكة

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حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 11-5-2022 على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود اليوم الاحد 15 أيار مايو من برج الثور

يوفق مولود اليوم من برج الثور في أي مهمة يقوم بإنجازها. فلديه عين مبدعة ويأخذ أي مشروع إلى مسار مستقر حيث أنه يحب الروتين. يعشق الفن ولهذا السبب تجدينه يعمل في مجالات مثل الموسيقى والتمثيل والإخراج والهندسة. يحب المال والاستقرار ولا يوجد شيء يمكن أن يمنعه من تحقيق أهدافه. ورغم أن رجل الثور يمتاز بشخصية عملية إلا أن لديه حس خيالي يسمح له بأن يكون ملما بتفاصيل كثيرة مختلفة في مجال عمله.

حظك اليوم الأبراج الموسيقى ميلاد الهند يده الفن المراة عيد

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