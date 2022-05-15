أخبار الرياضة .. إبراهيم حسن يهاجم اتحاد الكرة بسبب منتخب مصر .. الأهلي يغادر الجزائر بعد التأهل الأفريقي .. كواليس أزمة مصيلحي وحسام عاشور في الاتحاد

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي:.

إبراهيم حسن عن استبعاد التوأم من تدريب المنتخب : اتحاد الكرة بيخاف منا

قال إبراهيم حسن، نجم الكرة المصرية السابق، إنه يتمنى التوفيق للمدرب إيهاب جلال في مهمته مع المنتخب الوطني، خلال الفترة القادمة.

إبراهيم حسن عن أزمة ملعب الأهلى والوداد :«إحنا المسئولين»

قال إبراهيم حسن، نجم منتخب مصر السابق، إنه سعيد بتأهل النادي الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب وفاق سطيف الجزائري.

كمونة: الأهلي قادر على التتويج باللقب الإفريقي من ملعب الوداد

أعرب سمير كمونة نجم النادي الأهلي السابق عن سعادته الكبيرة بتأهل المارد الأحمر إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ، عقب التعادل مع وفاق سطيف بنتيجة 2-2 والتأهل لمجموع المباراتين بنتيجة 6 – 2.

نجم الأهلي السابق: أخشى من بكاري جاساما في نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعرب علاء إبراهيم نجم الأهلي السابق عن خوفه من تعيين الجامبي بكاري جاساما حكما لمواجهة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

الخطيب يشيد بنادي وفاق سطيف والجماهير الجزائرية الشقيقة

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر والتحية إلى نادي وفاق سطيف وإدارته وجماهير الجزائر الشقيقة، على ما لاقته بعثة الأهلي من اهتمام ورعاية طوال فترة وجودها هناك.

إبراهيم حسن عن عصبية التوأم : كيروش أدار نهائي الأمم من المدرجات

قال إبراهيم حسن، نجم الكرة المصرية السابق، إن الإعلام المصري تجنب الحديث عن الأزمات المتتكررة للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش، خلال تواجده على رأس القيادة الفنية للفراعنة.

الاتحاد السكندري يكشف كواليس أزمة مصيلحي وحسام عاشور

كشف محمد أحمد عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري كواليس غضب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري من حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

إبراهيم حسن : سأشجع ريال مدريد أمام ليفربول في نهائي أبطال أوروبا

قال إبراهيم حسن نجم الكرة المصرية السابق، إنه حاول ضم محمد صلاح، لنادي الزمالك، حينما كان يتولى القيادة الفنية للفارس الأبيض، رفقة، حسام حسن.

بعثة الأهلي تغادر مطار الجزائر.. صور

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، الجزائر في طريق العود إلى مصر.

تاريخ مواجهات الأهلي والوداد المغربي قبل موقعة نهائي أبطال افريقيا

حسم الأهلي تأهله رسميا إلى الدور النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادله (2-2) أمام مضيفه وفاق سطيف الجزائري، السبت، في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.

