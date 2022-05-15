أبو الهول يشارك محمد صلاح الترند.. هل نام الحارس الأمين فعلا؟|القصة كاملة

انتشرت صورة أبو الهول وهو مغمض العينين كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تصديق البعض بأنها حقيقة والخوف مما حدث لأهم وأشهر تمثال يوجد على كوكب الأرض وهو تمثال أبو الهول.

حقيقة نوم تمثال أبو الهول

تمثال أبو الهول

وتداول مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأبو الهول وهو نائم بشكل كبير وغير مسبوق خاصة أن الصورة انتشرت في توقيت هام جدا وهو صعود النادي الأهلي بجماهيريته الكبيرة إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا والموقف الإنساني الذي قام به نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح اتجاه لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا.

محمد صلاح ومؤمن زكريا

وبسرعة كبيرة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة على أنها حقيقة وأن أبو الهول بالفعل قد أغمض عينيه وهو ما عملت وزارة السياحة والآثار على نفيه، مؤكدة أن "الصورة قام أحد الأشخاص بمفبركتها ونشرها ليتم تداولها بهذا الشكل".

التعليقات على نوم أبو الهول

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين شخصيات عامة وفنانين ونجوم مع الصورة التي تسببت في حالة من السخرية أحيانا وحالة من الخوف أحيانا والدهشة لدرجة أن البعض صدق أنها حقيقة والبعض الآخر جاءت معه بسخرية شديدة، وقال حساب باسم منتصر عبده: "يعني هو بقاله 7000 سنة مفتح ومفنجل، ويوم مايغفل شويه تعملوله حوار عالم غريبة أقسم بالله".

نوم تمثال أبو الهول

وكتب حساب آخر: "هتلاقيها اتطرفت بس مافيش حاجة"، وقال آخر: "يعني الراجل مريح شوية تقولوا إشارة لحدوث أمر ما غريب أمركم أيها المصريين".

وعلق أحد المتابعين: "ولما الراجل مناخيره وقعت كان حصل إيه يعني ما كله رايح"، وقالت متابعة أخرى: "عاوزة أطلب بيتزا قبل ما العالم ينتهى بليييز".

ومن جانب هذه التعليقات، علق الفنان محمد هنيدي، على الصور المتداولة لـ أبو الهول، حيث نشر صورة له من فيلم “يا أنا يا خالتي ” عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب هنيدي: "أبو الهول الآن".

الفنان محمد هنيدى

وكانت الشائعات صدرت من أحد الحسابات التي كتبت قائلة: حاجة غريبة جدا الي بتحصل دلوّقتي.. أبو الهول النهاردة الصُبح ودون أي تدخل لعمليات ترميم أو تأثير بشري، التقطت ليه صور كتير النهاردة من شخصيات كتير جدًا وانتشرت على وسائل التواصل بأن "عينه مغمضة" على عكس المُعتاد.

وأضاف المنشور: يعني زي ما أنت شايف في الصور كده عيون مقفولة وباين كأنه "نام"، ودي صور متعددة ومن مصادر مختلفة وفي فيديوهات بتؤكد ان الصور دي مش فوتوشوب في ناس بتقول انها اشارة لقرب حدوث أمر ما.

القصة الكاملة لنوم أبو الهول

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن كل الصور المنشورة عبارة عن فوتوشوب واضح جدا، وكل ما يتردد في هذا الصدد مجرد ترهات لا أساس لها من الصحة.

وزارة السياحة والآثار

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، إن هذه الصور لا أساس لها من الصحة، ومجرد تخاريف وخزعبلات، وهي مجرد شائعات، مضيفا أن تمثال أبو الهول لم تتغير ملامحه منذ آلاف السنين لم يتأثر بأي شيء.

وأكد أن هناك العديد من الأساطير ارتبط ذكرها بالفراعنة مثل "لعنة الفراعنة"، و"الزئبق الأحمر"، كما نجد منها أيضا حلم أبو الهول وعندما نام أبو الهول، وغيرها من الخرافات.

وفي هذا الصدد، قال أحد خبراء الاثار على مواقع التواصل الاجتماعي، إن أبو الهول لأنام ولا قام، وإن جميع ما تم تداوله عن تمثال أبو الهول عار من الصحة وهو مجرد شائعات تشعل الرأي العام، وأن تمثال أبو الهول لم تتغير ملامحه منذ آلاف السنين، ساخرا ".

مؤكدا: بالطبع لا أحد يصدقه وتلك الصور المنشورة فوتوشوب لعمل بلبلة لا أكثر، والناس في الوقت الحالي تستطيع أن تميز بين الحقيقي والمزيف، وكل من يريد أن يحدث أمر ما، يتحدث عن الحضارة المصرية لمعرفته أن العالم يهتم بكل تفاصيله.

وفى الحقيقة أن الصورة مزيفة لـ أبو الهول حيث إنه تم تصويره بـ زواية عكس الشمس، وبكاميرا ضعيفة لم توضح ملامحه، الأمر الذى جعل الصورة تظهر بهذا الشكل.