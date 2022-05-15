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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وضعه رايولا.. بند في عقد هالاند مع مان سيتي يفتح الباب لبرشلونة والريال

صدى البلد

كشفت  تقارير إعلامية ثغرة في عقد المهاجم الدولي النرويجي ايرلنح هالاند مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن ضم النرويجي ايرلنح هالاند مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني خلال الميركاتو الصيفي.

أفادت التقارير الإعلامية أنه لا تزال أصداء صفقة انضمام إيرلينج هالاند من بروسيا دورتموند الألماني إلى مانشستر سيتي حديث العالم.

ذكرت التقارير الإعلامية أنه لم يتم تقديم النرويجي رسميًا في مانشستر سيتي ولكن تفاصيل العقد بدأت في الظهور واحدة تلو الأخرى.

أشارت إلى أنه يبدو أن الراحل الإيطالي وكيل اللاعبين مينو رايولا ترك بصمته في هذا العقد، ووضع شرطا سيكون له دور كبير في إثارة الجدل خلال مدة إقامة هالاند مع مانشستر سيتي.

أكدت التقارير الإعلامية أن عقد المهاجم النرويجي ايرلنح هالاند مع مانشستر سيتي، والذي وضع بنوده مينو رايولا قبل وفاته، يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 150 مليون يورو يبدأ في السريان من الموسم الثاني للاعب برفقة الفريق.

أوضحت التقارير الإعلامية أن هذا البند كان موضوعا في عقد المهاجم النرويجي ايرلنح هالاند مع بروسيا دورتموند الألماني ولكن بقيمة 70 مليون يورو ، وهو البند الذي استغله مانشستر سيتي الإنجليزي لحسم الصفقة قبل أيام قليلة.

شددت التقارير الإعلامية على أن العقد أيضا مستمر حتى 2027، ولكن الأعوام الثلاثة من 2024، حين يبدأ بند الشرط الجزائي بالسريان وحتى نهاية عقد هالاند في 2027.

نوهت التقارير الإعلامية إلى أن ثغرة عقد هالاند ستكون مسرحا لمحاولات الراغبين في ضم المهاجم النرويجي مثل برشلونة وريال مدريد كي يفعلوا ذلك مجددا.

لفتت التقارير الإعلامية إلى أن نادي  مانشستر سيتي الإنجليزي لم يقم بتأمين عقد المهاجم النرويجي ايرلنح هالاند بالشكل الكافي.

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