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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 127726 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

توريد القمح
توريد القمح

تتواصل أعمال توريد الأقماح من المزارعين في محافظة كفر الشيخ، وذلك عبر 21 موقعاً تشمل الهناجر والصوامع، وذلك تحت إشراف ورقابة صارمة من مديرية التموين بمحافطة كفر الشيخ.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليماته، على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الأستاذ الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.

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ومن جانبه، قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم، الأحد، إن إجمالي كميات القمح الموردة منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم، بلغت 127726 طناً و892 كيلو جرام.

وأوضح مساعد وكيل وزارة التموين بمحافطة كفر الشيخ، أن استلام الاقماح المحلية خلال موسم 2022 الحالي يتم من خلال 21 منفذاً وموقعاً تابعاً للجهات المسوقة والتي تضم الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.


وأشار إلى أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، لافتاً إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ.

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