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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أبو شقة يطالب بإعداد قانون موحد للقضاء على العقبات أمام المستثمرين

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ

طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، بإعداد قانون موحد للقضاء على العقبات التى تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أن النصوص الحالية فى القوانين بها ثغرات يستغلها البعض كما أن بعضها يتعارض مع قوانين أخرى.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب، رئيس المجلس، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بالمجلس، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات " الشباك الواحد".

وأكد أبو شقة أهمية طلب المناقشة المقدم من النائب عبد السلام الجبلى، مشيرا إلى معاناة قطاع الاستثمار الزراعى من مثل تلك المشكلات المتعلقة بتسجسل وتقنين ملكية الأراضى الزراعية.

وقال: “لا بد من تصحيح تلك الأوضاع، وأن نكون أمام قانون موحد لهذه القوانين، وكذلك لا بد من وجود ضمانات حقيقية للمستثمر”.

المستثمرين وكيل مجلس الشيوخ الجلسة العامة التنمية الزراعية الشباك الواحد

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