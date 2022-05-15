تراجع معدل البطالة إلى 7,2 ٪ خلال الربع الأول لعام 2022

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد نتائج بحث القوى العاملة للربع الاول (يناير - مارس) لعام 2022، حيث بلغ معدل البطالة 7,2٪ من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 7,4٪ فى الربع السابق من عام 2021 بإنخفاض قدره 0.2 ٪ عن كل من الربع السابق والربع المماثل من العام السابق.



أولاً: قـــــــــوة العـــــمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون):

29,895 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الأول لعام 2022



سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل 29,895 مليون فرد مقابل 29,653 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0.8٪ وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,170 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16,725 مليون فرد. أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور24,670 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5,225 مليون فرد.

ويرجع سبب ذلك الإرتفاع الي إرتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 297 ألف مشتغل خلال الربع الحالى عن الربع السابق وإنخفاض المتعطلين بمقدار (55) ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (242) ألف فرد.

ثانيا : المتعــــــــــطلون:

سجل عدد المتعطلين 2,145 مليون متعطل بنسبة 7,2٪ من إجمالى قوة العمل (1,220مليون ذكور ،925 ألف إناث) مقــابـل 2,200مليون متعطل فى الربع الرابع 2021 بإنخفاض قـدره (55) ألف متعطل بنسـبة 2,5٪، وبإنخفاض قــدره 10 ألاف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0,5٪.

المتعطلون طبقاً للنوع :

بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 4,9٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالى بينما كان 5,2٪ في الربع السابق مقابل 5,6٪ في الربع المماثل من العام السابق .بلغ معدل البطالة بين الإناث 17,7٪ من إجمالى الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالى ، بينما كان 17,8٪ في الربع السابق مقابل 15,9 ٪ في الربع المماثل من العام السابق .

4,9٪ معـدل البطالة بين الذكور ، 17,7٪ بين الإناث خلال الربع الأول لعام 2022



بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29سنة ) خلال الربع الحالى 63,0٪ مقابل 64,3٪ فى الربع السابق

بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة ) 63,0 ٪ من إجمالى المتعطلين ، موزعة طبقاً لفئات السن التفصيلية كالآتى:

8,2٪ لإجمالى الفئة العمرية ( 15- 19 سنة) حيث بلغت( 10,6٪ للذكور ، 4,9 ٪ للإناث) مقابل 10,1٪ فى الربع السابق ( الذكور 13,6%و الإناث 5,2٪) .28,2٪ لإجمالى الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة) حيث بلغت ( 27,8 ٪ للذكور ، 28,6 ٪ للإناث) مقابل 31,7٪ فى الربع السابق( الذكور31,0٪ و الإناث 32,7٪) .26,6٪لإجمالى الفئة العمـرية ( 25- 29 سنة)حيث بلغت ( 24,7 للذكور٪ ، 29,0 ٪ للإناث) مقابل 22,5٪ فى الربع السابق ( الذكور 20,1٪ و الإناث 25,9٪) .37,2٪ من إجمالى المتعطلين في الفئة العمرية ( 30 - 64 سنة) حيث بلغت ( 36,8٪ للذكور ، 37,6 ٪ للإناث) خلال الربع الحالي مقابل 35,7٪ خلال الربع السابق حيث بلغت ( 35,3 ٪ للذكور ، 36,1 ٪ للإناث)

10,5٪ معـــدل البطالة فى الحـضر مقــابل 4,5٪ فى الريــف خلال الربع الأول لعام 2022

المتعطلون طبقاً لمحل الإقامه ( للحضر و الريف ) :

بلغ معدل البطالة في الحضر 10,5٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 11,0٪ فـــي الربــع الرابع من عام 2021 مقابل 11,1٪ في الربع المماثل من العام السابق. معدل البطالة في الريف يصل إلى 4,5٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف ، فى كل من الربع الحالى والربع الرابع من عام2021 مقابل 4,4 ٪ فى الربــع المماثل من العام السابق.

83,0٪ من إجمالى المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الأول لعام 2022

نسبة المتعطلين من حملة ( الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) تصل إلى 83,0٪ في الربع الحالي وكانت النسبة في الربع السابق 82,6 % من اجمالي المتعطلين وفي الربع الحالي موزعة كالأتي :

37,6٪ بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 37,8٪ بالربع السابق و 38,3٪ فى الربع المماثل من العام السابق.45,4٪ بين حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 44,8٪ بالـربع السابق و 43,2٪ من الربع المماثل من العام السابق .

ثالثا :المشتــــــغلون:

27,750 مليون مشتغل خلال الربع الأول لعام 2022





بلغ عـدد المشتغلين 27,750 مليون فرد بينما كان 27,453 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 1,1٪ وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 11,784 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 15,966 مليون مشتغل.

72,4٪ نســـــبة المشـــتغلين بأجر نقدي خلال الربع الأول لعام2022

المشتغلون طبقاً للحالة العملية

بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي20,079 مليون مشتغل ( 17,180 مليون ذكور ، 2,899 مليون إناث) بنسبة 72,4٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كان 72,8٪ في الربع السابق ،مقابل 73,3٪ فى الربع المماثل من العام السابق.



بلغ عدد المشتغلين أصحـــاب الأعمـــــال 898 ألف مشتغل ( 838 ألف مشتغل من الذكور ، 60 ألف مشتغلة من الإناث) بنسبة 3,2٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان 3,9٪ في الربع السابق مقابل 3,4 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5,445 مليون مشتغل ( 4,920 مليون مشتغل من الذكور ، 525 ألف مشتغلة من الإناث) ، بنسبة 19,6٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 18,7٪ في الربع السابق مقابل 17,6٪ فى الربع المماثل من العام السابق.بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1,328 مليون مشتغل (511 ألف مشتغل من الذكور ، 817 ألف مشتغلة من الإناث ) بنسبة 4,8 ٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 4,6٪ في الربع السابق مقابل 5,7 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

42,8٪ معدل المساهمة* في النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول لعام 2022

رابعاً :المساهمة فى النشاط الاقتصادي

بلغ معـــدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي 42,8 ٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالى، بينما كان 43,8 ٪ خلال الربع الرابع من عام2021 مقابل 42,2 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.بلغ معدل المساهمة ( الذكـور 69,3٪ مقابل 69,8٪ فى الربع السابق مقابل 67,8٪ في الربع المماثل من العام السابق ، الإنـــاث 15,2٪ بينما كان 15,9 في الربع السابق مقابل 15,1 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق)بلغ معـــدل المساهمـة ( في الحضر 42,7٪ ، فى الريف 42,8٪) بينما كان ( في الحضر 43,1٪، في الريف 44,4٪) في الربع السابق ، مقابل ( في الحضر 42,6 ٪ ، في الريف 41,8 ٪) في الربع المماثل من العام السابق .سجلت الفئة العمرية ( 40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الإقتصادى حيث بلغت 58,2٪ .

أهم الأنشطة الإقتصادية التى تحول اليهاأكبر عدد من المشتغلين:

نشاط التشييد و البناء ( 165 ) ألف مشتغل عن الربع السابق .نشاط الزراعة و أستغلال الغابات(81 ) ألف مشتغل عن الربع السابق .نشاط الصناعات التحويلية (65 ) ألف مشتغل عن الربع السابق .

التوزيع النسبى للمشتغلين طبقا ًلأهم الإنشطة الإقتصادية خلال الربع الأول لعام 2022



حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الإقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5,234 مليون مشتغـــل ( 4,452 مليون من الذكور ، 782ألف من الإناث) بنسبة 18,9٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الإقتصادية.بلغ عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4,170 مليون مشتغل (3,527 مليون من الذكور ، 643 الف من الإناث ) بنسبة 15,0٪ من اجمالي المشتغلين .كما بلغ عدد المشتغلين في نشــاط التشييد والبناء 3,941 مليون مشتغل ( 3,918 مليون من الذكور،23 ألف من الإناث) بنسبة 14,2٪ من إجمالي المشتغلين.بلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3,428مليون مشتغل (3,138مليون من الذكور ,290 ألف من الإناث ) بنسبة 12,4٪ من اجمالي المشتغلين.بلـــغ عدد المشتغلين فى نشــاط النقل والتخزين 2,435 مليون مشتغل (2,410 مليون من الذكور ،25 الف من الإناث) بنسبة 8,8٪ من إجمالي المشتغلين.

* معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي = قوة العمل ( 15 سنة فأكثر )/ السكان ( 15 سنة فأكثر ) X 100