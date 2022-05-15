التخطيط: إنشاء فرع لصندوق مصر السيادي لتسريع عملية الأطروحات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه تم الاتفاق على إنشاء صندوق فرعي من صندوق مصر السيادى يتولى عملية تسريع برنامج الأطروحات في ظل التحديات العالمية التي نشهدها، مؤكدة “كان من المهم أن ننظر لهذا البرنامج بشكل مؤسسي والإسراع فيه”.

وأضافت "السعيد"، خلال مؤتمر صحفى بشأن خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، أن صندوق مصر السيادى لديه عدد من الشراكات مع صناديق إقليمية والدول العربية، وصناديق سيادية دولية بشكل مؤسسي.

وعقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الأحد، مؤتمرا صحفيا عالميا لإعلان خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.