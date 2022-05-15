قمر الدم.. ظاهرة فلكية مذهلة يشاهدها سكان كوكب الأرض غدا.. فيديوجراف

ظاهرة قمر الدم .. العالم على موعد مع ظاهرة فلكية مذهلة غدًا 16 مايو، سيتحول خلالها القمر إلى اللون الأحمر الساطع في خسوف كلي.

ظاهرة قمر الدم

ظاهرة قمر الدم أعلنت عنها وكالة ناسا الأمريكية، إذ سيقع خسوف كلي للقمر غدًا 16 مايو، في 07:02 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية و01:02 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وخلال ظاهرة قمر الدم المعروفة في علم الفضاء وعلم الفلك يصطبغ القمر العملاق في الظاهرة المذهلة بـ اللون الأحمر الساطع - وهي ظاهرة أكسبت خسوف القمر لقب "قمر الدم".

وللمزيد حول ظواهر علم الفضاء وعلم الفلك وكل ما تريد معرفته عن ظاهرة قمر الدم وموعد حدوثها شاهد الفيديوجراف التالي: