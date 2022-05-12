عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

5 ألقاب محلية وقارية .. أبرز أرقام كهربا مع الأهلي بعد انتهاء إعارته في تركيا "فيديوجراف"

كهربا يعود إلى الأهلي
كهربا يعود إلى الأهلي

أكد أحمد يحيى وكيل أعمال محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، أن اللاعب سيعود إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد انتهاء إعارته لنادي هاتاي سبور التركي. 

عودة كهربا

وقال أحمد يحيى في تصريحات لبرنامج “ملعب أون تايم” المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس: "كهربا سيعود إلى الأهلي خلال 10 أيام، لكن لا يمكنه المشاركة مع الفريق إلا مع بداية الموسم الجديد".

الرئيس طالبنا بتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات .. أبرز تصريحات وزير العدل..فيديوجراف

أزمة مباراة الأهلي والوداد.. هل تنجح حملة كشف فساد الكاف؟.. فيديوجراف

وللمزيد حول تفاصيل عودة كهربا وتغريمه 2 مليون دولار سيتحملها وحده لنادي الزمالك شاهد الفيديوجراف التالي: 

كهربا الأهلى النادي الأهلي عودة كهربا الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 12-5-2022.. فيديو

100 ألف جنيه ورحلة عمرة وراء تصالح فرد الأمن مع المتهم بضربه

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

استولى على 500 مليون جنيه بحجة تشغيلها.. عقوبات مشددة تنتظر مستريح أسوان

حيثيات حكم حبس مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

بتراجع 30 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الخميس 12 مايو 2022.. تعرف عليها

ضياء السيد: كيروش كان مصمماً على خروج شريف بعد دخوله في مباراة الكاميرون

موضوعات متعلقة

استشهاد شيرين أبو عاقلة على يد الاحتلال.. صوت الرصاص يحرك الضمير العربي..فيديوجراف

محجبة تفوز بالمركز الأول في رقص الدانس وهجوم شرس من السوشيال.. فيديوجراف

خرج عن صمته| رامز دوس زوج مارينا صلاح يروي تفاصيل لحظاتها الأخيرة.. فيديوجراف

متعدد العلاقات النسائية ومبتور العضو.. تحريات مقتل «ميكانيكي كرداسة» تكشف مفاجأة "فيديوجراف"

اوعى تبيع.. رابطة تجار السيارات تقدم نصائح ذهبية للمواطنين "فيديوجراف"

ماكرون قبّل يدها.. فرح الديباني تتحدث عن حفل تنصيب الرئيس الفرنسي.. فيديوجراف

بسبب الكلاب.. تغريم المتهم بسب وقذف الفنانة أنوشكا 15 ألف جنيه|فيديوجراف

مبروك عطية يوضح حكم تحديد نوع الجنين.. فيديوجراف

ترشيحاتنا

5 ألقاب محلية وقارية .. أبرز أرقام كهربا مع الأهلي بعد انتهاء إعارته في تركيا "فيديوجراف"

روسيا تغير موقفها تجاه انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.. تفاصيل

مدبولي يتفقد دار الأوبرا التونسية ويشارك في تدشين معرضي فنون الخط والخزف

رسميا.. أستون فيلا يتعاقد مع كوتينيو بصفة نهائية قادما من برشلونة

ابتزاز فتاة .. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شابين من شارع استاد طنطا

مصطفى بكري: الرئيس السيسي اختلف مع نظام الإخوان حرصا على الدولة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

فيديو

جيفارا البديري .. حكاية مذيعة فلسطينية أبكت القلوب في جنازة شيرين أبوعاقلة "فيديوجراف"

حق السعاية وإلغاء الطاعة.. مطالب قومي المرأة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية

مبروك عطية يطالب بتحريم الزواج في حالتين بقانون الأحوال الشخصية.. فيديوجراف

مصطفى البنك طلع مفلس .. قصة مستريح أسوان الذي أكل مال أهله

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ