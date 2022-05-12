5 ألقاب محلية وقارية .. أبرز أرقام كهربا مع الأهلي بعد انتهاء إعارته في تركيا "فيديوجراف"

أكد أحمد يحيى وكيل أعمال محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، أن اللاعب سيعود إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد انتهاء إعارته لنادي هاتاي سبور التركي.

عودة كهربا

وقال أحمد يحيى في تصريحات لبرنامج “ملعب أون تايم” المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس: "كهربا سيعود إلى الأهلي خلال 10 أيام، لكن لا يمكنه المشاركة مع الفريق إلا مع بداية الموسم الجديد".

وللمزيد حول تفاصيل عودة كهربا وتغريمه 2 مليون دولار سيتحملها وحده لنادي الزمالك شاهد الفيديوجراف التالي: