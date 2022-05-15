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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ليفربول يحتفي بـ مؤمن زكريا بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي.. فيديوجراف

محمد صلاح ومؤمن زكريا
محمد صلاح ومؤمن زكريا

علق نادي ليفربول على ظهور مؤمن زكريا ومحمد صلاح في غرفة ملابس الريدز، أثناء احتفال الأول مع محمد صلاح ولاعبي الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد التغلب على فريق تشيلسي. 

مؤمن زكريا ومحمد صلاح

بعد فيديو مؤمن زكريا ومحمد صلاح في غرفة الملابس أثناء الاحتفال بـ كأس الاتحاد الإنجليزي كتبت الصفحة الرسمية لـ ليفربول تعليقا عبر فيسبوك ولاقى انتشارًا واسعًا بعد دقائق من نشره.

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وتواجد مؤمن زكريا في غرفة ملابس ليفربول بعد نهاية المباراة ليحتفل باللقب الغائب عن دولاب بطولات الريدز منذ 2006. 

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وللمزيد حول رد فعل نادي ليفربول على تواجد مؤمن زكريا لاعب الأهلي داخل غرفة ملابس اللاعبين بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي شاهد الفيديوجراف التالي: 

مؤمن زكريا ومحمد صلاح مؤمن زكريا محمد صلاح ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي

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