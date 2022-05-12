جيفارا البديري .. حكاية مذيعة فلسطينية أبكت القلوب في جنازة شيرين أبوعاقلة "فيديوجراف"

24 ساعة مرت على الوطن العربي بين بكائية ونعي في وداع شهيدة الكلمة شيرين أبوعاقلة مراسلة قناة الجزيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جنازة شيرين أبوعاقلة

وفاة شيرين أبوعاقلة واغتيالها برصاص الاحتلال الإسرائيلي ألهبت الوطن العربي وبعثت موجة من الغضب العارم لدى كل الكيانات الحرة في العالم والتي دعت لمعاقبة قوات الاحتلال وتغليب الانسانية من أجل حقوق الشعب الفلسطيني الذي يعاني من بطش الاحتلال وممارساته الإجرامية.

للمزيد حول علاقة جيفارا البديري بالشهيدة شيرين أبوعاقلة التي اغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلي شاهد الفيديوجراف التالي: