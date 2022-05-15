عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

د. عبدالعزيز قنصوة: تخصيص رقم موحد لتلقى شكاوى المواطنين بمستشفيات جامعة الإسكندرية

لجنة التعليم تتفقد
لجنة التعليم تتفقد المستشفيات الجامعية

تفقد أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، المستشفى الجامعي الرئيسي بالإسكندرية، وزاروا أقسام الباطنة والطوارئ ومركز التدريب بكلية الطلب.

وعرض الدكتور تامر عبدالله، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية الإسكندرية، قوائم الانتظار بالمستشفيات الجامعية والخدمات التي تقدمها المستشفيات الجامعية لخدمة المواطنين.

اقرأ أيضا:

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز سبل التعاون بين الجانبين

ووجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية بتخصيص أرقام داخل المستشفيات الجامعية يستطيع المواطن من خلالها التواصل مع إدارة المستشفيات الجامعية في حال وجود أي شكوى أو أي مشكلة، مع ربط هذه الشكاوى بإدارة الجامعة.

والتقت اللجنة مع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الأحد، وذلك في إطار جولاتها الميدانية بعدد من مسئولي المؤسسات التربوية والتعليمية بمحافظة الإسكندرية، في حضور عدد من أعضاء مجلس النواب في الإسكندرية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، عقد لقاء دوري مع نواب الإسكندرية، من أجل تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الجامعة بشمكل مستمر.

وقال الدكتور محمد الحمامي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اللقاء مع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس الجامعة كان مثمرا للغاية، حيث استعرض النواب كافة التساؤلات التي دار أغلبها حول تطوير المستشفيات الجامعية لأداء دورها بكفاءة في خدمة المواطنين، ودور الجامعة في دعم الشباب وتأهيل شباب الخريجين للتنافس في سوق العمل.

وأضاف أن الإجتماع تناول دور الجامعة في تطوير الصناعة ودعمها عن طريق ربط الخريجين بسوق العمل، وذلك من أجل رفع كفاءة المؤسسات الصناعية بما يتواكب مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين الصناعة المصرية.

وأكد الحمامي أن جامعة الإسكندرية إحدى قلاع التعليم في مصر، مشيدا بدور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس الجامعة في تطوير الأداء والعملية التعليمية داخل جامعة الإسكندرية.

تأتي جولة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب في إطار الدور الرقابى للجان النوعية بمجلس النواب، لمتابعة أداء المسشتفيات التعليمية والجامعات والمدارس، والجهات المختصة لجنة التعليم بمتابعة أدائها وتقديمها الخدمات للجمهور، فضلاً عن مشروعات التطوير ورفع الكفاءة داخل تلك المؤسسات لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استقبل أمس السبت، وفدًا من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التي تنظمها اللجنة لمحافظة الإسكندرية لتفقد عدد من المدارس والجامعات، والمستشفيات، وعددا من المؤسسات التربوية والتعليمية بالمحافظة، وذلك في حضور النائب محمد حسين الحمامي عضو مجلس النواب، والنائب رزق راغب ضيف الله.

يضم الوفد البرلماني، الذي يترأسه الدكتور سامي هاشم، وكيلتا اللجنة، الدكتورة ماجدة بكري، والدكتورة منى عبد العاطي، والدكتورة ياسمين أبو طالب، أمين سر اللجنة.

كما يشارك في الزيارة الميدانية النواب: حسام المندوه الحسيني، صبورة السيد، نسرين عمر، ليلى أبو إسماعيل، أمل عصفور، سحر عيد، جيهان البيومي، وأمين اللجنة، رمضان راضي.

الاسكندرية مجلس النواب البحث العلمي شكاوى المواطنين المستشفيات الجامعية جامعة الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فبركة أم لعنة قادمة.. القصة الكاملة لـ غفوة أبو الهول

بعد هدية السيتي .. سيناريوهان لـ تتويج صلاح مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

أبو الهول ..هل أغمض الحارس الأمين عينيه حقا؟ القصة الكاملة "فيديوجراف"

المنافسة تشتعل.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي

8 قرارات لمجلس إدارة الأهلي حول أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

نحلة تقتل شابا بالغربية.. فيها سم قاتل وتهاجم الإنسان في 3 حالات

قرار جمهوري بنقل رئيس بمحكمة استئناف طنطا إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين

ترشيحاتنا

روسيا تهدد بتعزيز وجودها العسكري على حدود فنلندا حال انضمامها إلى الناتو

بعد تريند أبو الهول مغمض العينين..مصادر: زيادة الإقبال على منطقة الأهرامات الأثرية

بلينكن: سنعتمد المفهوم الاستراتيجي للناتو في قمة مدريد

محلل مالي: توقعات برفع سعر الفائدة 2% خلال اجتماع المركزي المقبل

الإنتاج المحلي والغاز.. كيف يمكن خفض الدين العام للدولة حتى عام 2026؟

8 قرارات لمجلس إدارة الأهلي حول أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل خلطة الأرز .. طريقة عمل دجاج محشي بالمكرونة

الاستعدادات النهائية لاستقبال ضيوف مهرجان كان قبل يومين من حفل الافتتاح.. صور

بحمامات سباحة وملاعب.. مدينة كاملة تحت الأرض للاحتماء من النووي في فنلندا|فيديو

شهود عيان يروون لحظات رعب عاشها الأمريكيون في المجمع التجاري.. متطرف يقتل بدمٍ بارد 10 أشخاص بدوافع عرقية عنصرية.. واشنطن لم تتخلص من أمراضها القديمة والحادث خير دليل

فيديو

طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين وسبب إضافة رقم الهاتف.. الوزارة تمد فترة التسجيل .. فيديوجراف

ينتمي لـ الجماعة الإسلامية .. تطورات جديدة في قضية قتل كاهن الاسكندرية

أزمة سد النهضة وحقيقة نقص مخزون القمح.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم

قمر الدم.. ظاهرة فلكية مذهلة يشاهدها سكان كوكب الأرض غدا.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ