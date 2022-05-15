د. عبدالعزيز قنصوة: تخصيص رقم موحد لتلقى شكاوى المواطنين بمستشفيات جامعة الإسكندرية

تفقد أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، المستشفى الجامعي الرئيسي بالإسكندرية، وزاروا أقسام الباطنة والطوارئ ومركز التدريب بكلية الطلب.

وعرض الدكتور تامر عبدالله، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية الإسكندرية، قوائم الانتظار بالمستشفيات الجامعية والخدمات التي تقدمها المستشفيات الجامعية لخدمة المواطنين.

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ووجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية بتخصيص أرقام داخل المستشفيات الجامعية يستطيع المواطن من خلالها التواصل مع إدارة المستشفيات الجامعية في حال وجود أي شكوى أو أي مشكلة، مع ربط هذه الشكاوى بإدارة الجامعة.

والتقت اللجنة مع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الأحد، وذلك في إطار جولاتها الميدانية بعدد من مسئولي المؤسسات التربوية والتعليمية بمحافظة الإسكندرية، في حضور عدد من أعضاء مجلس النواب في الإسكندرية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، عقد لقاء دوري مع نواب الإسكندرية، من أجل تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الجامعة بشمكل مستمر.

وقال الدكتور محمد الحمامي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اللقاء مع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس الجامعة كان مثمرا للغاية، حيث استعرض النواب كافة التساؤلات التي دار أغلبها حول تطوير المستشفيات الجامعية لأداء دورها بكفاءة في خدمة المواطنين، ودور الجامعة في دعم الشباب وتأهيل شباب الخريجين للتنافس في سوق العمل.

وأضاف أن الإجتماع تناول دور الجامعة في تطوير الصناعة ودعمها عن طريق ربط الخريجين بسوق العمل، وذلك من أجل رفع كفاءة المؤسسات الصناعية بما يتواكب مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين الصناعة المصرية.

وأكد الحمامي أن جامعة الإسكندرية إحدى قلاع التعليم في مصر، مشيدا بدور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس الجامعة في تطوير الأداء والعملية التعليمية داخل جامعة الإسكندرية.

تأتي جولة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب في إطار الدور الرقابى للجان النوعية بمجلس النواب، لمتابعة أداء المسشتفيات التعليمية والجامعات والمدارس، والجهات المختصة لجنة التعليم بمتابعة أدائها وتقديمها الخدمات للجمهور، فضلاً عن مشروعات التطوير ورفع الكفاءة داخل تلك المؤسسات لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استقبل أمس السبت، وفدًا من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التي تنظمها اللجنة لمحافظة الإسكندرية لتفقد عدد من المدارس والجامعات، والمستشفيات، وعددا من المؤسسات التربوية والتعليمية بالمحافظة، وذلك في حضور النائب محمد حسين الحمامي عضو مجلس النواب، والنائب رزق راغب ضيف الله.

يضم الوفد البرلماني، الذي يترأسه الدكتور سامي هاشم، وكيلتا اللجنة، الدكتورة ماجدة بكري، والدكتورة منى عبد العاطي، والدكتورة ياسمين أبو طالب، أمين سر اللجنة.

كما يشارك في الزيارة الميدانية النواب: حسام المندوه الحسيني، صبورة السيد، نسرين عمر، ليلى أبو إسماعيل، أمل عصفور، سحر عيد، جيهان البيومي، وأمين اللجنة، رمضان راضي.