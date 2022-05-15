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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة جديدة في أسعار شانجي Q35 موديل 2022 بالسوق المصري

زيادة جديدة في اسعار
زيادة جديدة في اسعار شانجي Q35 موديل 2022 بالسوق المصري

ارتفعت اسعار السيارة شانجي Q35 موديل 2022 داخل السوق المصري التي تقدم عبر فئة واحدة من التجهيزات، وقدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 10 آلاف جنيه.

شانجي Q35 موديل 2022 

وتعد هذه السيارة واحدة من اصدارات الكروس اوفر الشهيرة المقدمة من قبل الصانع الصيني، وتعتمد على جنوط رياضية 17 بوصة، وفتحة سقف كهربائية، واضاءة نهارية بتقنية LED، ومرايات جانبية كهربائية التحكم.

شانجي Q35 موديل 2022 

وزودت السيارة شانجي Q35 موديل 2022 بكاميرا خلفية، وحساسات ركن لسهولة التحكم، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، ومثبت لمقاعد الاطفال، وخاصية متابعة ضغط الاطارات، بالاضافة لفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالمكابح.

شانجي Q35 موديل 2022 

وتضم أيضا السيارة شانجي Q35 موديل 2022 نظام الثبات الالكتروني، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وحساسات مطر، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة، ومقود حركة متعدد الاستخدام، ونظام صوتي يصل لـ 6 مكبرات صوتية.

شانجي Q35 موديل 2022 

وتستمد السيارة شانجي Q35 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 116 حصانا، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

 

أسعار السيارة شانجي Q35 موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة 

 

تقدم السيارة شانجي Q35 موديل 2022 بقيمة قدرها 344 الف جنيه بدلًا من 334 ألف جنيه.

شانجى Q35 موديل 2022 اسعار السيارة شانجي Q35 موديل 2022 السيارة شانجي Q35 موديل 2022

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