زيادة جديدة في أسعار شانجي Q35 موديل 2022 بالسوق المصري

ارتفعت اسعار السيارة شانجي Q35 موديل 2022 داخل السوق المصري التي تقدم عبر فئة واحدة من التجهيزات، وقدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 10 آلاف جنيه.

شانجي Q35 موديل 2022

وتعد هذه السيارة واحدة من اصدارات الكروس اوفر الشهيرة المقدمة من قبل الصانع الصيني، وتعتمد على جنوط رياضية 17 بوصة، وفتحة سقف كهربائية، واضاءة نهارية بتقنية LED، ومرايات جانبية كهربائية التحكم.

شانجي Q35 موديل 2022

وزودت السيارة شانجي Q35 موديل 2022 بكاميرا خلفية، وحساسات ركن لسهولة التحكم، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، ومثبت لمقاعد الاطفال، وخاصية متابعة ضغط الاطارات، بالاضافة لفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالمكابح.

شانجي Q35 موديل 2022

وتضم أيضا السيارة شانجي Q35 موديل 2022 نظام الثبات الالكتروني، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وحساسات مطر، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة، ومقود حركة متعدد الاستخدام، ونظام صوتي يصل لـ 6 مكبرات صوتية.

شانجي Q35 موديل 2022

وتستمد السيارة شانجي Q35 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 116 حصانا، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

أسعار السيارة شانجي Q35 موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة

تقدم السيارة شانجي Q35 موديل 2022 بقيمة قدرها 344 الف جنيه بدلًا من 334 ألف جنيه.