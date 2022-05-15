مصرع عامل بشركة غزل المحلة في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة نقل

لقى أحد العمال بشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مصرعه إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة نقل محملة بأجولة دقيق به أثناء استقلاله دراجة نارية قيادته، حيث أصيب بنزيف حاد بالمخ وهبوط حاد بالدورة الدموية، وتوفي متأثرا بإصابته في الحادث.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارة نقل مع دراجة نارية، ووفاة سائق الدراجة النارية.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وشرطة النجدة، إلى محل الواقعة وتبين مصرع “ص م”، ٥٤ عاما، يعمل بشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى؛ إثر حادث اصطدام سيارة نقل محملة بدقيق أثناء استقلاله دراجة نارية قيادته وذلك بمنطقة ميدان البندر بالمحلة الكبرى وتم نقله لمستشفى المحلة العام وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وفاته أثر إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية ونزيف داخلي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وقررت جهات التحقيق استدعاء اهلية المتوفي والتحفظ علي سائق السيارة النقل وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها والتصريح بدفن الجثة وتسليمها لاسرتها.