الهدوء يعود إلى قرى إدفو بأسوان بعد القبض على مستريح السيارات

سادت حالة من الهدوء بالعديد من القرى داخل مركز إدفو شمال أسوان، منذ صباح اليوم الأحد؛ بعد أحداث الغضب التي شهدتها قرية الشرفا بالأمس؛ عقب هروب مستريح السيارات "طاهر الحصاوي" واستيلائه على ملايين الجنيهات.

ونعرض عبر منصة "صدى البلد" أسباب حالة الهدوء داخل القرية والتى جاءت بعد إلقاء، القبض على "الحصاوى" ووالده وأحد معاونيه أثناء اختبائهم فى منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، وبحوزته 16 سبيكة ذهبية تزن 10 كيلو ونصف الكيلو ذهب.

وفرضت الأجهزة الأمنية سيطرتها على القرية وفتحت الطريق المغلق، وبالفحص تيببن أن المذكور متورط فى النصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها فى تجارة السيارات بأسلوب "الوعده".

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كما تبين تحصل المتهم على سياراتهم لتشغيلها، وعدم قيامه بالسداد فى الموعد المحدد واضطلاع بعض الأشخاص بإضرام النيران بمنزل كلاً من (والده ، ونجل خالته) وكذا سيارة ملاكى "بدون لوحات" وإحداث تلفيات بسيارة ربع نقل "بدون لوحات" كانتا متواجدتان بجوار منزل الأول "دون إصابات" ، وقد تم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية وضبط مرتكبى الواقعة، كما تردد عدد من المواطنين أمام معرض سيارات آخر كائن بمركز شرطة كوم أمبو ملك ذات الشخص لذات السبب تم صرفهم.

هذا فيما أمرت نيابة إدفو ليوم الأحد باستدعاء متضرري المستريحين الذين وقعوا ضحايا لعمليات النصب والاحتيال من أجل الاستماع إلى أقوالهم، فيما تعرضوا إليه من عمليات الاستيلاء على أموالهم، بالإضافة إلى الاستماع لأقوالهم حول استيلاء مصطفى البدري، وشهرته مصطفى البنك على مبالغ مالية منهم وصلت إلى ما يزيد عن ربع مليون جنيه.

وتم تحرير العديد من المواطنين للمحاضر ضد المستريحين، الذين مارسوا عمليات من النصب والاحتيال من أجل الاستيلاء على أموالهم الخاصة، وكان من بينهم مصطفى البنك، مستريح أسوان، وطه موسى، وحسام بري، حيث تم القبض عليهم جمعهم بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بحجة الاستثمار بها وتحقيق مكاسب طائلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت أمس السبت من إلقاء القبض على طاهر الحصاوي، مستريح أسوان، خلال اختبائه في مكان يقع بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة، حيث أنه استولى على مبالغ مالية طائلة من المواطنين بحجة توظيفها بمجال الاستثمار في السيارات بنظام الوعدة.

هذا وفى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بسرعة إحتواء تداعيات قيام عدد من الخارجين عن القانون بعمليات نصب على بعض المواطنين أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنه بالتنسيق مع قوات مديرية أمن أسوان تم نقل رؤوس الماشية والجمال والتحفظ عليها بأحد المحاجر البيطرية بعد ضبطها فى الحظائر التابعة لأحد التجار حيث سيتم توفير الرعاية الغذائية والبيطرية لهذه الثروة الحيوانية بإشراف من النيابة العامة والتى ستقوم بتشكيل لجنة متخصصة ومحايدة لبيعها بالمزاد العلنى بكل شفافية ونزاهة من أجل توجيه عوائده المالية لتعويض المواطنين الذين تعرضوا للنصب .

جاء ذلك أثناء لقاء اللواء أشرف عطية مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بحضور نائبى المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد وأحمد شعبان.

حيث كشف محافظ أسوان عن أن هناك متابعة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للموقف أولاً بأول ، بجانب وجود تنسيق كامل على أعلى مستوى مع وزراء العدل والداخلية والنائب العام ، بالإضافة إلى المحامى العام لنيابات أسوان لعودة الحقوق لأصحابها فى ظل المتابعة اللحظية من المحافظة للإسراع فى الإجراءات اللازمة لرعاية هذه الثروة الحيوانية ، والتصرف فيها بواسطة النيابة العامة.

وأكد المحافظ على أنه بمجرد تفشى ظاهرة قيام بعض التجار بشراء سلع مثل رؤوس الماشية والسيارات بأسعار عالية بزيادة عن سعر السوق المحلى بدون أى ضمانات أو مستندات ثبوتية ، تم إخطار جميع الجهات المعنية إستشعاراً من المحافظة بخطورة هذه الظاهرة على إستقرار الأسواق والسلم الإجتماعى ، على الرغم من أن الحكومة ليست طرف فى هذه المشكلة ، ولكن لتصحيح الأوضاع.

وأشار أشرف عطية إلى أنه فى نفس الوقت تم فى منتصف إبريل الماضى إصدار قرار من محافظ أسوان بحظر نقل رؤوس الماشية خارج نطاق المحافظة حفاظاً على الثروة الحيوانية ، موضحاً بأنه تم إجراء الإتصال التليفونى بالدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتكليف مسئولى الشركة المصرية لتجارة الجملة لضخ المزيد من كميات اللحوم الحمراء والبيضاء داخل فروع المجمعات الإستهلاكية من أجل توفيرها للمواطن الأسوانى بأسعار مخفضة وتحقيق التوازن المطلوب داخل السوق المحلى بالشكل المطلوب .

وطالب المحافظ من النواب بحشد جهود القيادات المجتمعية والدينية والشعبية لبث الطمأنينة بالجهود المبذولة ونشر الوعى المستنير لدى تجمعات الأهالى بعدم الانسياق وراء ادعاءات معدومى الضمير بتحقيق أرباح كبيرة باللجوء إلى طرق غير شرعية بعيداً عن المؤسسات القائمة داخل الإطار الشرعى لعمليات البيع والشراء.

محذراً بأن الدولة لن تسمح لأحد بتهديد الأمن العام ، ومحاولة إتلاف المنشآت والممتلكات العامة فى ظل ما تقوم به من جهود جبارة لخلق حياة معيشية كريمة بإنشاء وتطوير ورفع كفاءة هذه المنشآت ودعمها بكل الإمكانيات التى تساهم فى رفع مستوى جودة الحياة