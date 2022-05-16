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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل تصلى ركعات خسوف القمر في أوقات النهي؟.. الجفري يجيب

هل تصلى ركعات خسوف
هل تصلى ركعات خسوف القمر في أوقات النهي؟

نشر الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، نبذة مختصرة في صورة الأسئلة والأجوبة حول صلاة الكسوف والخسوف وعرض أحكامها.

وأوضح الجفري، خلال إجابته على سؤال "هل تُصلى صلاة الخسوف في أوقات النهي عن الصلاة"، أن الحنفية والحنابلة ورواية عن مالك ذهبوا إلى عدم صحتها في وقت النهي عن الصلاة مثل بعد العصر أو بعد الفجر، بينما ذهب الشافعية ورواية عن مالك أنها صلاة ذات سبب فتقام ولو في وقت النهي عن الصلاة.
 

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دعاء صلاة الخسوف

دعاء صلاة الخسوفلا يوجد لـ صلاة الخسوف أدعية ثابتة لكنه ورد بعض الأدعية فى الأثر منها: «الحمد لله حمدًا دائمًا طاهرًا طيبًا مباركًا فيه.. ملء السماوات وملء الأرض.. وملء ما بينهما.. وملء ما شئت من شيء بعد.. أحق ما قال العبد.. وكُلُنا لَكَ عبد.


اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينهُ حتى تُدخلنا مُدخله.. واحشرنا تحت لوائهِ.. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة كافة . اللهم إنا نستغفرُكَ ونتوب إليك.. توبة عبد ظالمِ لنفسهِ لا يملك لنفسهِ ضرًا ولا نفعا.. ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورا. اللهم اهدنا فيمن هديت.. وعافنا فيمن عافيت.. وتولنا فيمن توليت.. وبارك لنا فيما أعطيت.. وقنا واصرف عنا شر ما قضيت.. نستغفرُكَ ونتوب إليك.. فلولا أنت ما تبنا إليك.اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملًا صالحًا يقربنا إليك. اللهم إنا نستهدى بك فاهدنا.. ونستعين بكَ فأعنّا.. ونستعيذ بكَ فأعذنا.. ونتوكل عليك فاكفنا.

 

 اللهم أكفنا همّ الدنيا والآخرة. اللهم رب النبى مُحمد -صلى الله عليه وسلم-.. اغفر لنا ذنوبنا.. وأذهب غيظ قلوبنا.. وأجرنا من مُضلات الفتن ما أحييتنا.
الحمد لله كما ينبغى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.. سبحانهُ ما أعظم شأنه. اللهم صل على سيدنا مُحمد.. النبى الأمي.. الطاهر الذكي.. الذى قال فيه العظيم.. وإنك لعلى خُلق عظيم.. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدارهِ العظيم. اللهم ارزقنا شفاعته.. وأوردنا حوضه.. ولا تحرمنا زيارة مسجده.. واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأُ بعدها أبدا.... اللهم اجزهِ عنا يا ربنا خير ما جزيت به نبيًا عن قومه.. ورسولًا عن رسالتهِ.
 

الحبيب علي الجفري هل ت صلى صلاة الخسوف في أوقات النهي عن الصلاة دعاء صلاة الخسوف الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي

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