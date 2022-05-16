ارتفاع حصة اليوان الصيني في حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد

أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) على موقعه الرسمي عن ارتفاع حصة اليوان الصيني في سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي من 10.92 بالمئة إلى 12.28 بالمئة.

إدارج اليوان الصيني

وحقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي مكمل للاحتياطيات الرسمية لأعضاء صندوق النقد الدولي، والتي يمكن استبدالها بين الحكومات بعملات قابلة للاستخدام بحرية في أوقات الحاجة.

وفي عام 2016 ، أدرج صندوق النقد الدولي اليوان الصيني في سلته لحقوق السحب الخاصة كعملة خامسة، إلى جانب الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني.

في الوقت الحاضر، يحتل اليوان الصيني المرتبة الثالثة من حيث الثقل في سلة حقوق السحب الخاصة، بعد الدولار الأمريكي واليورو.

وستدخل سلة حقوق السحب الخاصة الجديدة حيز التنفيذ في الأول من أغسطس من هذا العام، وفقًا لبنك الشعب الصيني.

وذكر البنك أن الصين ستواصل دفع إصلاح وانفتاح السوق المالية، من أجل خلق بيئة أفضل للمستثمرين الخارجيين.