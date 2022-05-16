طلاب أولى ثانوي يتوافدون على المدارس لأداء امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ

يتوافد الآن طلاب الصف الاول الثانوي، على المدارس الثانوية ، لاداء امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ

ومن المقرر أن يبدأ طلاب الصف الأول الثانوي جزء الأسئلة المقالية في امتحان اللغة الأجنبية الثانية ورقيا ، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8:30 صباحا ، ثم يبدأ الطلاب بعد ذلك أداء الجزء الإلكتروني الخاص بأسئلة الاختيار من متعدد عبر التابلت من الساعة 8:45 صباحا حتى 9:45 صباحا

كما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم امتحان التاريخ ، حيث يبدأوا في حل جزء الأسئلة المقالية ورقيا من الساعة 10:15 صباحا حتى الساعة 10:45 صباحا ، بينما يبدأ الطلاب في أداء الجزء الإلكتروني الخاص بأسئلة الاختيار من متعدد عبر التابلت من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن نسبة الأسئلة المقالية في امتحانات الصف الأول الثانوي 30% من اجمالي الامتحان ، بينما تمثل نسبة أسئلة الاختيار من متعدد الالكترونية 70% من اجمالي الامتحان.

وقد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، منذ ساعات ، ان تصميم أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للمواد العلمية يستهدف قياس مهارات ذهنية بدون الحاجة للكتابة على مسودات .

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه اذا احتاج الطالب في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي بالمواد العلمية إلى الكتابة على مسودات ، فهو بذلك يمتلك قدرة اقل من زميله الذي لا يحتاج لهذه المسودات ويستطيع الوصول لنفس الإجابة ذهنيا ، وهو ما كانت الوزارة تهدف الى قياسه للتمييز بين قدرات الطلاب.

وأعلن وزير التربية والتعليم ، أنه بعد شكاوى الطلاب ، ومن أجل اتاحة وقت أطول للجميع للتدريب على هذه المهارات الذهنية ، تقرر السماح للطلاب بالكتابة على ورقة المفاهيم اثناء امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي المتبقية.

وقال وزير التربية والتعليم : أما بالنسبة لـ كراسة امتحانات الثانوية العامة الورقية ، فقد تقرر أن تحتوي على من ٢ الى ٣ ورقات بيضاء يمكن استخدامهم كمسودات "إن احتاج الأمر".



جدول امتحانات الصف الاول الثانوي

الأربعاء 11 مايو 2022: اللغة العربية

السبت 14 مايو 2022: الكيمياء + الجغرافيا

الاثنين 16 مايو 2022: اللغة الأجنبية الثانية + التاريخ

الأربعاء 18 مايو 2022: اللغة الأجنبية الأولى

السبت 21 مايو 2022: الفيزياء + الفلسفة والمنطق

الاثنين 23 مايو 2022: الرياضيات

الأربعاء 25 مايو 2022: الأحياء