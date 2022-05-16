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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب أولى ثانوي يتوافدون على المدارس لأداء امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يتوافد الآن طلاب الصف الاول الثانوي، على المدارس الثانوية ، لاداء امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ

ومن المقرر أن يبدأ  طلاب الصف الأول الثانوي جزء الأسئلة المقالية في امتحان اللغة الأجنبية الثانية ورقيا ، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8:30 صباحا ، ثم يبدأ الطلاب بعد ذلك أداء الجزء الإلكتروني الخاص بأسئلة الاختيار من متعدد عبر التابلت من الساعة 8:45 صباحا حتى 9:45 صباحا

كما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم امتحان التاريخ ، حيث يبدأوا في حل جزء الأسئلة المقالية ورقيا من الساعة 10:15 صباحا حتى الساعة 10:45 صباحا ، بينما يبدأ الطلاب في أداء الجزء الإلكتروني الخاص بأسئلة الاختيار من متعدد عبر التابلت من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.

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التعليم تسمح بالكتابة على ورقة المفاهيم في امتحانات أولى و 2 ثانوي القادمة

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التعليم: كراسة امتحانات الثالث الثانوي تحتوي على 3 ورقات يمكن استخدامهم كمسودات

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن نسبة الأسئلة المقالية في امتحانات الصف الأول الثانوي 30% من اجمالي الامتحان ، بينما تمثل نسبة أسئلة الاختيار من متعدد الالكترونية 70% من اجمالي الامتحان.

وقد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، منذ ساعات ، ان تصميم أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للمواد العلمية يستهدف قياس مهارات ذهنية بدون الحاجة للكتابة على مسودات .

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه اذا احتاج الطالب في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي بالمواد العلمية إلى الكتابة على مسودات ، فهو بذلك يمتلك قدرة اقل من زميله الذي لا يحتاج لهذه المسودات ويستطيع الوصول لنفس الإجابة ذهنيا ، وهو ما كانت الوزارة تهدف الى قياسه للتمييز بين قدرات الطلاب.

وأعلن وزير التربية والتعليم ، أنه بعد شكاوى الطلاب ، ومن أجل اتاحة وقت أطول للجميع للتدريب على هذه المهارات الذهنية ، تقرر السماح للطلاب بالكتابة على ورقة المفاهيم اثناء امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي المتبقية.

وقال وزير التربية والتعليم : أما بالنسبة لـ كراسة امتحانات الثانوية العامة الورقية ، فقد تقرر أن تحتوي على من ٢ الى ٣ ورقات بيضاء يمكن استخدامهم كمسودات "إن احتاج الأمر".


جدول امتحانات الصف الاول الثانوي

الأربعاء 11 مايو 2022: اللغة العربية

السبت 14 مايو 2022: الكيمياء + الجغرافيا

الاثنين 16 مايو 2022: اللغة الأجنبية الثانية + التاريخ

الأربعاء 18 مايو 2022: اللغة الأجنبية الأولى

السبت 21 مايو 2022: الفيزياء + الفلسفة والمنطق

الاثنين 23 مايو 2022: الرياضيات

الأربعاء 25 مايو 2022: الأحياء

الصف الأول الثانوى الاول الثانوي الثانوي المدارس طلاب

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