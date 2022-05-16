الأردن.. أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الأجواء فى الأردن نهار اليوم الاثنين، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في شرق المملكة.

وفي ساعات المساء والليل، تصبح الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في بعض مناطق البادية.

أما يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع قليل على الحرارة، الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.