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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قدمنا مبادرات خاصة.. إيران تتحدث عن اتفاق قريب حول الملف النووي

إيران تتحدث عن اتفاق
إيران تتحدث عن اتفاق قريب حول الملف النووي

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن طهران قدمت "مبادرات خاصة" أثناء زيارة  المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا، انريكي مورا.

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هناك اتفاقا قريبا حول الملف النووي إذا تلقت طهران ردودا مقبولة من واشنطن.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، محادثات الموفد الأوروبي لطهران بشأن النووي، التي جرت في العاصمة قبل يومين، بأنها كانت جادة للغاية ومثمرة ومترافقة مع طرح مبادرات خاصة من جانب إيران.

وأضاف، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين، أنه: "تم اقتراح بعض الحلول ولو ردت أمريكا على ذلك فبإمكاننا العودة إلى فيينا".

وأکد إذا اتخدت واشنطن قرارها السياسي فيمكن القول إنها خطوة جيدة للدفع المفاوضات إلی الأمام.

وقد أجرى المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا زيارة إلى العاصمة الإيرانية، الثلاثاء الماضي، قام خلالها بعدة جولات من محادثات مطولة مع کبیر المفاوضین الإیرانیین، علي باقري كني.

وقال التكتل الأوروبي عن زيارة مورا: "إنه يسعى لكسر الجمود وإنقاذ اتفاق عام 2015"

وتوقفت محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والدول الكبرى منذ مارس  لأسباب أهمها إصرار طهران على أن ترفع واشنطن الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. 

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