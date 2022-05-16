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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: طرح 4 آلاف وحدة للمصريين بالخارج خلال أيام

صدى البلد

قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه سيتم طرح أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية ضمن المرحلة الثامنة بمشروع بيت الوطن للمصريين العاملين بالخارج خلال أيام.

وأضاف عباس في تصريحات تليفزيونية، أن مشروع بيت الوطن مخصص للمصريين العاملين في الخارج، وله طريقة تخديم وضوابط مختلفة عن بقية المشروعات، لافتًا إلى أن مقدم الحجز يتم إرساله إلى البنك المركزي على حساب هيئة المجتمعات العمرانية من الخارج، وكل عمليات الحجز تتم من الخارج أيضًا.

سيتم طرح الوحدات السكنية الفاخرة بمدن: أبراج العلمين الشاطئية، الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، الحي اللاتيني، أبـراج صـواري بالإسكندرية، الرحاب ومدينتي، جنة، الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أما بالنسبة لمحور الوحدات السكنية المتوسط وفوق المتوسط، بمدن: سكن مصر بالعلمين الجديدة، وسور مجرى العيون، ومحور الوحدات الإدارية بالداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، على أن يتم الطرح طبقا لرؤية وزارة الإسكان ووفقاً للشروط العامة.

الأراضي

سيتم طرح قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ9 مدن جديدة (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – دمياط الجديدة – العبور – الشروق – بدر – العبور الجديدة – السادات)، وقطع أراضٍ بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة، وكذا مقابر بـ4 مدن جديدة (القاهرة الجديدة – بدر – العاشر من رمضان – أكتوبر الجديدة).

 الفيلات

كما يشمل الطرح فيلات بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة.

طرح المقابر

كما انه من المقرر طرح قطع أراضي مقابر للمصريين بالخارج، بمدن القاهرة الجديدة، بدر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة.

العاملين في الخارج الوحدات السكنية الداون تاون العلمين الجديدة سور مجرى العيون

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