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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: توريد 59916 طن قمح محلي منذ بدء موسم الحصاد

محافظ أسيوط يتابع
محافظ أسيوط يتابع توريد محصول القمح

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن ارتفاع الكميات الموردة من محصول القمح للشون والصوامع إلى 59916 طن و47 كيلو منذ بدء التوريد وحتى اليوم ، مشيداً بإقبال المزراعين والموردين على عملية التوريد لـ 30 شونة وهنجر وصومعة ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، والتي تتم في تناسق وهدوء وزيادة مستمرة ، وذلك فور الإنتهاء من عملية الحصاد.

ولفت المحافظ ، إلى تذليل جميع العقبات وتسهيل عمليات توريد المحصول على المزارعين وتقديم كافة التسهيلات وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .

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وأشار محافظ أسيوط ، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية، وتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار ، وتكثيف حملات الرقابة على الطرق لمنع خروج أي كميات من القمح خارج نطاق المحافظة ، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداول الأقماح .

وأشار إلى الجهود المبذولة من المهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة ، ومحمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة ، في عمليات الحصاد والتوريد لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم والوصل إلى كميات أكبر من المستهدف لهذا العام، موضحاً أن كمية القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت 230 ألف فدانًا موزعة على مراكز المحافظة المختلفة والمتوقع إنتاجه 403 ألف طن من المحصول خلال الموسم الجاري مع الالتزام بضوابط التوريد.

وأضاف محافظ أسيوط ، أن التسهيلات والحوافز التي اقرتها الدولة للموردين فضلاً عن الالتزام بصرف مستحقاتهم المالية التي تم زيادتها عن الأعوام السابقة حيث بلغ سعر أردب القمح لـ ٨٨٥ جنيه زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط و٨٧٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٣ قيراط و٨٦٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٢.٥ قيراط أدى إلى الارتفاع النسبي لكمية محصول القمح الموردة مشيراً إلى تشكيل لجان متخصصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

يذكر أنه تم تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.

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