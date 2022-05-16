الاتحاد الأوروبي: نتعاون مع مصر في مختلف المجالات منذ 5 سنوات

قال السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إن هناك احتفالات في هذا العام بمناسبة مرور 50 سنة على التعاون بين الشاطئين الشمالي والجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، معلقا "بالطبع لقد بدأنا سريعا مع كل دولة على حدة، وكان هناك تعاون مع مصر على مدى 5 سنوات ماضية".

وأضاف "بيرجر"، خلال حواره على القناة الأولى، "استطعنا خلال كل تلك السنوات، أن نحقق تعاونا وثيقا جدا في الكثير من المجالات والقطاعات، وأستطيع أن أقول إن لدينا انخراطا وتعاونا في كل مجالات الحياة، ولكننا أيضا، ركزنا على العديد من الموضوعات الهامة مثل الماء، وعلى مدى أعوام عديدة كنا مشتركين في قضية المياه، حيث قمنا بعمليات التجديد والتأهيل لقنوات الري".

وتابع رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر "ركزنا أيضا على تطوير شبكات توزيع المياه والصرف الصحي وتنقية المياه، ولدينا أطر لاستضافة كل هذه الأنشطة وسوف نستمر في التركيز على ذلك، والآن نحن نتناقش مع شركائنا في الحكومة حول ما يمكن أن نسميه المشروعات الرائدة أو المشروعات الكبرى".