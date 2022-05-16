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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أطعمة تساعدك على التخلص من الشعور بالقلق.. الكرز والبيض أبرزها

القلق
القلق

كشف تقرير حديث عن إصابة 7.6 مليون شخص بالقلق في جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن القلق مصطلح شامل يستخدم لمختلف حالات الصحة العقلية مثل اضطراب القلق العام، والقلق الاجتماعي، وقلق الانفصال، وما إلى ذلك.

والقلق من أي نوع يتسم بالعصبية والتوتر الذي يزعج الشخص باستمرار ويجعل من الصعب عليه أداء مهامه طوال اليوم أيضًا.

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أطعمة تساعد في التخلص من القلق 

واقترح الأطباء استراتيجيات مختلفة مثل التمارين، وتقنيات التنفس، وممارسات اليقظة، والأدوية في الحالات القصوى لتقليل أعراض القلق، لكن التغييرات الغذائية يمكن أن تساعد أيضًا في تحسين وظائف المخ وتقليل خطورة المشكلة، ومن أبرز الأطعمة التي تساعد على ذلك:

1- سمك السالمون

سمك السلمون غني بالعناصر الغذائية بالإضافة إلى مركبات مثل DHA و EPA وأحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين D التي لا تعزز صحة الدماغ فحسب بل تساعد في تقليل القلق.

2- الشوكولاتة الداكنة

يمكنك الاستمتاع بالشوكولاتة الداكنة لأنها يمكن أن تساعد في التخلص من قلقك، وفقًا لـ PubMed، يمكن أن يساعد في تقليل أعراض اضطرابات المزاج والقلق والاكتئاب.

3- الزبادي

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة، يمكن للبكتيريا الجيدة أو البروبيوتيك الموجودة في الزبادي أن تساعد في تحسين صحتك العقلية وتؤثر أيضًا على محور الأمعاء والدماغ بطريقة إيجابية، وقد أظهرت الأبحاث أن القناة الهضمية الصحية يمكن أن تعزز صحة عقلية أفضل.

4- البيض

البيض مصدر كبير للبروتين وفيتامين د والعناصر الغذائية الأخرى. تحتوي البروتينات أيضًا على أحماض أمينية مفيدة لنمو وتطور الجسم بشكل عام.

5- الكرز

وفقًا لـ Harvard Health ، يمكن أن يساعد الكرز في تقليل أعراض القلق لأن الكرز اللاذع يساعد الناس على تخفيف أعراض الأرق، والأرق هو أحد الأسباب الكامنة وراء القلق وضعف الصحة العقلية.

القلق القلق والعصبية التمارين تقنيات التنفس صحة الدماغ

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