مسجل خطر يمزق جسد زوجته بالطعنات لشكه في سلوكها بأوسيم

شرع مسجل خطر في قتل زوجته بمنطقة أوسيم بعدما سدد لها عدة طعنات لشكه في سلوكها وتمكنت مباحث الجيزة من إلقاء القبض عليه.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى ورود إخطار إلى اللواء مدحت فارس، مدير مباحث الجيزة، من المقدم أحمد فرحات رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم، بلاغ من مستشفى التحرير العام، بوصول ربة منزل تبلغ من العمر 42 عامًا، مصابة بعدة طعنات متفرقة بالجسم وبالانتقال والفحص تبين أن طليقها يبلغ من العمر 47 عامًا مسجل خطر حضر وتعدى عليها طعنًا وفر هاربًا، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وضبط السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لشكه في سلوكها.

وكلفت النيابة مباحث أوسيم بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالها، كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.