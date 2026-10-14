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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مياه القناة يتفقد الورشة الميكانيكية المركزية ومحطة أبو عطوة الرئيسية

رئيس مياه القناة يتفقد جراج سيارات والورشة الميكانيكية المركزية ومحطة ابوعطوة الرئيسية
رئيس مياه القناة يتفقد جراج سيارات والورشة الميكانيكية المركزية ومحطة ابوعطوة الرئيسية
محمد الغزاوى

تفقد المهندس أحمد عبد المنعم التراس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، جراج سيارات الإسماعيلية، وأرض محطة 5 والمقرر انشاء مبني إداري عليها، ومحطة صرف صحي أبوعطوة، والورشة الميكانيكية المركزية لصيانة السيارات.

رئيس مياه القناة يتفقد جراج سيارات والورشة الميكانيكية المركزية ومحطة ابوعطوة الرئيسية

وبدء رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة جولته بتفقد جراج سيارات الشركة وذلك للاطمئنان علي انتظام سير العمل ومدى جاهزية المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش ، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة ، موجهًا بالاستعداد الدائم مع أي طارئ مع الصيانة المستمرة للسيارات والمعدات.

كما تفقد المهندس أحمد التراس، أرض محطة 5 أول طريق أبوعطوة والتي من المقرر أنشاء مبمي اداري عليها، كما تفقد محطة رفع صرف صحي أبوعطوة الرئيسية، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 200 ألف م³/ يوم، لخدمة مدينة الإسماعيلية بالكامل، حيث اطمأن على انتظام سير العمل بالمحطة، والتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها وبالكفاءة المطلوبة، بما يضمن جاهزيتها للتعامل مع أية زيادات في التصرفات، خاصة خلال فترات سقوط الأمطار.

وتابع رئيس مياه القناة الحالة الفنية للمعدات والطلمبات داخل المحطة، موجّهًا بضرورة إجراء الصيانة الدورية والوقائية لكافة المكونات، والتأكد من جاهزية وحدات الطوارئ ومصادر التغذية الكهربائية البديلة، لضمان استمرارية التشغيل دون انقطاع، مع رفع درجة الجاهزية للفرق الفنية للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة علي مدار الساعة.

وشملت جولة المهندس أحمد التراس تفقد الورشة الميكانيكية المركزية لصيانة السيارات والكائنة بمنطقة ابوعطوة، والتي تقدم خدماتها لجميع سيارات الشركة، مؤكداً علي تقديم كافة سبل الدعم للورشة، وتطويرها  الورشة وتزويدها بجميع الالات والأجهزة اللازمة لتنفيـذ أعمال الصيانة والعمرات الكبري للمعدات، وذلك فى إطار تعظيم الاستفادة من كافة الموارد والامكانيات المتاحة للشركة.

القناة مياه القناة سقوط الأمطار جراج سيارات

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