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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الكويت بسبب العاصفة الترابية

توقف الملاحة البحرية
توقف الملاحة البحرية في موانئ الكويت بسبب العاصفة الترابية

أعلنت مؤسسة الموانئ بدولة الكويت، اليوم الاثنين، إيقاف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في موانئها الثلاث (الشويخ-الشعيبة-الدوحة) نتيجة لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن "سوء الأحوال الجوية نتج عنه تدني مستوى الرؤية إلى اقل من 300 متر".

وأضافت الهيئة أنه "حرصا منها على سلامة الملاحة البحرية والطواقم ومنشآت الموانئ التابعة لها قررت ايقاف حركة الملاحة على ان يتم استئنافها فور تحسن مدى الرؤية".

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الاثنين، توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مؤقتا بسبب حالة الغبار والعاصفة الترابية التي تشهدها البلاد حاليا.

وقال نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية في الكويت عماد الجلوي، إن حركة الطائرات تأثرت بحالة الجو الحالية، مضيفا أنه سيتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات والعودة إلى حركة الطيران الطبيعية فى المطار فور تحسن الرؤية، حسب وكالة الانباء الكويتية "كونا".

وأفاد بأن الكويت تتأثر حاليا بانخفاض في الرؤية الأفقية، بسبب موجة الغبار تصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تصل سرعتها اكثر من 50 كيلومترا في الساعة.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت حذرت من انخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الغبار تصل إلى أقل من 1000م على بعض المناطق مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تصل سرعتها ﻷكثر من 50 كيلومترا في الساعة، ویؤدى إلى ارتفاع الأمواج البحریة إلى أكثر من 6 أقدام.

وأشارت الأرصاد الكويتية إلى أن "التحذير شديد" ويمتد إلى 12 ساعة إلى الثانية فجرا.

من جهته، توقع رئيس قسم التنبؤات المناخية في إدارة الأرصاد الجوية ياسر البلوشي، استمرار الموجة الغبارية القادمة من العراق حتى ساعات متقدمة من الليل، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.

وأوضح أن سرعة الرياح الشمالية الغربية تتراوح ما بين 50 إلى 55 كيلومترا في الساعة، مشيرا إلى تدني مستوى الرؤية الافقية في منطقة العبدلي إلى 400 متر وفي السالمي إلى 300 متر، مضيفا أن الغبار العالق متوقع أن يستمر حتى ساعات صباح غدا الثلاثاء.

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