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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

ندوة للتوعية بالتغيرات المناخية بكلية الفنون الجميلة بالمنصورة

ندوه للتوعيه
ندوه للتوعيه

نظمت كلية الفنون الجميلة ندوة للتوعية بالتغيرات المناخية بعنوان " المدن المستدامة في مواجهة التغيرات المناخية" تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط – رئيس جامعة المنصورة والدكتور محمود المليجي – نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد عطية البيومي – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أشرف طارق حافظ - نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و ريادة كل من الدكتور  عمر غنيم- عميد كلية الفنون الجميلة والدكتور  شريف شتا -وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وإشراف  الدكتور مسعد سلامة مندور- وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث ومنسق الجامعة لتنفيذ فعاليات التغيرات المناخية و  الدكتور  نهى زاهر  - منسق كلية الفنون الجميلة لتنظيم فعاليات التغيرات المناخية.

و حاضر فيها كل من الدكتور شريف احمد شتا - أستاذ بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة  والدكتور نهى زاهر - مصمم العمارة الداخلية و مدرس بقسم الديكور بالكلية والدكتور إبراهيم جمال- معماري و مخطط عمراني ومدرس مساعد بقسم العمارة والدكتور ندي حسام - مدير مشروعات بقطاع مشروعات الكهروميكانيكية بالمقاولون العرب .

 أُفتتحت الندوة بتوضيح مفهوم الاحتباس الحراري و آثاره علي العالم بشكل عام و على مصر بشكل خاص و مدى تأثره و تأثيره بالعمران و تغير درجات الحرارة من خلال الموقع و الطبيعة و تناولت شرح معني الاستدامة و تأثر الهدف رقم 11 من الأهداف المستدامة بالعمارة و دور مدن الجيل الخامس المعروفه بالمدن المستدامة في تحقيق هذه الأهداف، مشيدة بدور مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" في تناول قضية التغيرات المناخية من خلال التكييف و التكيف و تطوير المدن للتصدي لآثرها .

كما انتقلت لعرض أسوء السيناريوهات المحتملة و المتوقعة لتغيرات المناخ بعرض الكوارث المحتملة التي تصيب العالم كله بارتفاع درجات الحرارة، و الدول المهددة عالميا و منها ( طوكيو / هولندا / ابو ظبي / دبي/ فينيسيا / مصر/ الجنوب الأمريكي / و ماليزيا). 

و كذلك ناقشت الندوة تحديات الطاقة في العمارة و العمران لمكافحة التغير المناخي و ذلك من خلال تناول أنواع الطاقة المتجددة وأزمه الطاقة من حيث تكاليف استخدامها و مشاكل تخزينها خاصة الطاقة الشمسية التي تكفي ساعة واحدة من تخزينها في سد حاجة سكان كوكب الأرض كافة لمدة عام بأكمله، موضحة أن مصر أكبر دولة على مستوي العالم تحظي بالطاقة الشمسية .

و عليه تم عرض تطبيقات دولية ومحلية تخص الطاقة الشمسية كاستخدامها على الطرق و أسطح المنازل. 
و انتهت الندوة بالوصول إلي حلول للطاقة في العمارة و العمران لمكافحة التغيير المناخي من خلال  محاكاة البيئة و الطبيعة فيما يعرف ب ecotourism أو السياحة البيئة و إقامة جزر حرارية حضرية تتجنب امتصاص الحرارة بالمناطق الحضارية من خلال الطرق و الأرضيات و المباني عن طريق التشجير علي الأسطح.و مناقشة 4 نماذج مقترحة لتطوير حديقة شجرة الدر بالمنصورة عمرانيا بما يتناسب مع هدف التنمية المستدام رقم 11.

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جامعة المنصورة توعية فعاليات محمود المليجى كلية الفنون الجميلة رئيس جامعة المنصورة

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