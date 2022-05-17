عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذفه فورا.. احذر تطبيق شهير للصور يخترق بياناتك الشخصية

احذفه فورا.. احذر
احذفه فورا.. احذر تطبيق شهير للصور يخترق بياناتك الشخصية

يفضل كثير من المستخدمين تجربة تطبيقات الصور والاستمتاع بها كنوع من أنواع الترفيه ويقومون بتحويل صورهم إلى رسومات ترجع لعصور سابقة أو باستخدام تأثيرات تغير فيها لحد كبير.

وتجذب مثل هذه التطبيقات عدد كبيرمن المستخدمين إضافة إلى كونها مجانية كما أنها تتوفر لمستخدمي هواتف أندرويد وآيفون معا يتشجع الكثيرين باستخدامها، إلا أن ما كشفته صحيفة ديلى ميل البريطانية يعد خطيرا للغاية حيث تقوم مثل هذه التطبيقات باختراق المستخدمين. 

جوجل وأبل تعملان على إزالة 33% من تطبيقات الهواتف بسبب الخوف من الهاكرز

5 تطبيقات يستخدمها الأوكرانيون أثناء الحرب


وقالت صحيفة ديلى ميل إن هناك تطبيق ضمن هه التطبيقات يعد هو الأخطر على الإطلاق وهو NewProfilePic Picture Editor يعمل على كشف بيانات المستخدمين الشخصية بالكامل بما فيها البيانات الحساسة، ويعرضها على عدد من الهاكرز.

وفقا للتحقيق الذى قامت به الصحيفة فإن تطبيق الصور NewProfilePic Picture Editor يبيع بيانات مستخدميه لعدد من الهيئات والدول، مما يؤثر على المستخدمين بشكل سلبي ويجعل بياناتهم عرضة للاستغلال السئ وبيعها على الإنترنت.

وفقا لموقع CNET الأمريكي فإنه يجب الحظر من مثل هه التطبيقات ولا يجب الانخداع بها من أجل الترفيه والمتعة ونسيان أنها تمثل تهديدا كبيرا بالنسبة للشخص كما تمثل تهديدا على حياته في بعض الأحيان.  

تطبيقات الصور تطبيقات مجانية تطبيقات خطيرة اختراق المستخدمين بيانات المستخدمين الشخصية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

بسبب الإصابة .. ليفربول يفقد محمد صلاح أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

فرج عامر لـ اتحاد الكرة: خذوا العبرة من الأهلي والجزائر

ترشيحاتنا

احذفه فورا.. احذر تطبيق شهير للصور يخترق بياناتك الشخصية

ما الكيفية الصحيحة لتوزيع عقيقة المولود؟.. دار الإفتاء ترد

شبانة: الخطيب يمنع فريق الكرة من الحديث لوسائل الإعلام

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية الولايات المتحدة وقطر

توفي في عيد ميلاد زوجته.. قصة رحيل حسين الإمام بأزمة قلبية مفاجئة

الكلب والممرض الآلي.. الروبوتات تهدد باستبدال البشر| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مالكه مجرم شهير.. منزل بولاية أوهايو محظور رؤيته على خرائط جوجل| شاهد

الكلب والممرض الآلي.. الروبوتات تهدد باستبدال البشر| شاهد

عيد ميلاد عادل إمام.. ظهور نادر لعائلة الزعيم.. شاهد

لتحسين الاقتصاد.. تايلاند توزع مليون نبتة حشيش على السكان

فيديو

وداعا للبشرة.. القبض على قمر الوكالة لترويجها مستحضرات تجميل مغشوشة

الضرائب تحدد 6 مستندات لفتح ملف لنشاط التجارة الإلكترونية "فيديوجراف"

«أنا عروسة جديدة وباكل عيش».. ماذا قالت معلمة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ "فيديوجراف"

تفاصيل إخلاء سبيل طبيب القاهرة الجديدة بعد اعتداء أسرة مريضة عليه

المزيد

ساحة رأي

الكاتب الإماراتي عصام الدنمي يحكي عن الحنين لمصر .. بيت العائلة الكبير

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ