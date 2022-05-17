احذفه فورا.. احذر تطبيق شهير للصور يخترق بياناتك الشخصية

يفضل كثير من المستخدمين تجربة تطبيقات الصور والاستمتاع بها كنوع من أنواع الترفيه ويقومون بتحويل صورهم إلى رسومات ترجع لعصور سابقة أو باستخدام تأثيرات تغير فيها لحد كبير.

وتجذب مثل هذه التطبيقات عدد كبيرمن المستخدمين إضافة إلى كونها مجانية كما أنها تتوفر لمستخدمي هواتف أندرويد وآيفون معا يتشجع الكثيرين باستخدامها، إلا أن ما كشفته صحيفة ديلى ميل البريطانية يعد خطيرا للغاية حيث تقوم مثل هذه التطبيقات باختراق المستخدمين.



وقالت صحيفة ديلى ميل إن هناك تطبيق ضمن هه التطبيقات يعد هو الأخطر على الإطلاق وهو NewProfilePic Picture Editor يعمل على كشف بيانات المستخدمين الشخصية بالكامل بما فيها البيانات الحساسة، ويعرضها على عدد من الهاكرز.

وفقا للتحقيق الذى قامت به الصحيفة فإن تطبيق الصور NewProfilePic Picture Editor يبيع بيانات مستخدميه لعدد من الهيئات والدول، مما يؤثر على المستخدمين بشكل سلبي ويجعل بياناتهم عرضة للاستغلال السئ وبيعها على الإنترنت.

وفقا لموقع CNET الأمريكي فإنه يجب الحظر من مثل هه التطبيقات ولا يجب الانخداع بها من أجل الترفيه والمتعة ونسيان أنها تمثل تهديدا كبيرا بالنسبة للشخص كما تمثل تهديدا على حياته في بعض الأحيان.