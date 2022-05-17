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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|المملكة تمدد فترة الإيداع لدى البنك المركزي اليمني

البنك المركزي السعودي
البنك المركزي السعودي

وقع مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد بن أحمد غالب، بالرياض اتفاقية تمديد فترة الإيداع للوديعة التي سبق إيداعها عام 2018م لدى البنك المركزي اليمني.

وأكد الرشيد في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية “ واس”، أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق.

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وأضاف أن هذا الدعم يعزز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية، لاسيما سعر صرف الريال اليمني، ما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين. كما جرى التباحث حول الوديعة التي أعلن عنها في أبريل 2022م. 

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