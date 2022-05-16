ميدو لإدارة المصري: أحذركم من فكرة رحيل معين الشعباني

وجه أحمد حسام ميدو تحذيرا خاصا لإدارة النادي المصري البورسعيدي بشأن معين الشعباني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "غياب التركيز عن لاعبي المصري بسبب الأزمات الإدارية وتأخر مستحقاتهم المالية وراء تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف ميدو: "نصيحتي لمجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أحذركم من فكرة رحيل معين الشعباني، معين الشعباني مدرب صاحب خبرات ولا يتحمل مسؤولية تراجع النتائج".

واختم ميدو حديثه قائلا: "لابد من تجديد الثقة في معين الشعباني وحمايته والاستقرار الفني سيعود بالمصري إلى قوته".