وزير المالية: لا زيادة في الضرائب .. والبركة والستر من عند ربنا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه لا يوجد زيادة فى الضرائب فى الميزانية المالية الجديدة، ولكن هناك زيادة فى المعاشات، ودخول ميزانية 30 ألف معلم وهناك خطة لتعيين 30 ألف طبيب وصيدلى.

وأضاف معيط خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على ببرنامج حضرة المواطن: "البركة والستر من عند ربنا واللى بيحصل ده يثبت أن البلد دى بتعدى من تحديات كبيرة جدا ببركة ربنا وحكمة مصر بشعبها".

وتابع وزير المالية، أن الدولة تعمل على تحسين أحوال المواطنين، وزيادة رواتب الموظفين والمعاشات وتكافل وكرامة ولن نتأخر فى التخفيف عليهم فى ظل هذه الأزمات التى نعيشها.