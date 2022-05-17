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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لقاء الخميسي بصحبة زوجها محمد عبد المنصف في أحدث ظهور

لقاء الخميسي بصحبه
لقاء الخميسي بصحبه زوجها

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة بصحبه زوجها محمد عبد المنصف، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت لقاء الخميسي في الصورة مرتدية بلوزة باللونين البرتقالي والأسود، رافعة خصلات شعرها إلي أعلي، وعلقت علي الصورة واضعة أشكال القلوب. 

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لقاء الخميسي تستعرض تمارينها الرياضية الشاقة..شاهد

وتعرضت الفنانة لقاء الخميسي لإصابة في قدمها خلال ممارستها الرياضة داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية.

ونشرت لقاء الخميسي على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لها خلال وجودها داخل «الجيم»، وعلقت عليها قائلة: «قبل الإصابة»، دون توضيح طبيعة الإصابة التي تعرضت لها.

آخر أعمال لقاء الخميسي

يذكر أن أحدث أعمال لقاء الخميسي مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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