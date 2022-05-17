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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

177 ألف جنيه فقط .. زومبي يتذيل إيرادات ليلة أمس

زومبي
زومبي

حقق فيلم “زومبي" والذى يقوم ببطولته علي ربيع  إيرادات أمس بلغت قيمتها  177,840
 جنيه فقط فى شباك التذاكر، ليلة أمس .

واحتل فيلم زومبي ليلة أمس المركز الثالث ، بينما جاء فيلم واحد ثاني فى المركز الأول  بعدما حقق  716,978 جنيه، وجاء فى المركز الثاني فيلم العنكبوت والذى حقق ليلة أمس 177,840
  الف جنيه. 

ويجسد بطل العمل على ربيع خلال أحداث الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، على أن تدور القصة بشكل عام في إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على الإفيهات طوال أحداثه.

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فيلم زومبي يتمسك بالمركز الثالث في شباك الإيرادات ليلة أمس.. تفاصيل

فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة على ربيع الذى يقدم مطرب مهرجانات وحمدى الميرغنى شاعر وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية. 

زومبي فيلم زومبي علي ربيع الفنان على ربيع حمدي الميرغني

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