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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 17-5 -2022

صدى البلد

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعارها الجديدة لطن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد انخفاضا طفيفا في الأيام الماضية.

وتراوح متوسط سعر طن الحديد حاليا بالأسواق للمستهلك ما بين 20000 جنيه و20200 جنيه بعد وصوله إلى 21 ألف جنيه قبل 3 أسابيع ، بينما سجل سعر الطن 15300  يوم 14 مارس الماضي.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 17مايو 2022

سعر طن حديد عز 19400 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد بشاى 19400 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 19270 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد العشري 19000 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

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وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 17مايو  2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 1280 جنيها للطن بانخفاض 10 جنيهات عن الأسبوع الماضي

أسمنت النصر 1260 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1260 جنيها للطن

اسمنت وادى النيل  1255 جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 1260 جنيها للطن بانخفاض 20 جنيها عن الأسبوع الماضي

أسمنت أسوان 1255 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1230 جنيها للطن

اسمنت حلوان 1270 جنيها للطن

اسمنت السويدى  1280 جنيها للطن

اسمنت العسكري بني سويف 1230 جنيهات للطن بانخفاض 30 جنيها عن الأسبوع الماضي

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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