شون وصوامع المنيا تستقبل 226 ألف طن قمح منذ بدء الحصاد

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الشون والصوامع الحكومية، تواصل استقبال وتوريد محصول القمح، حيث بلغ إجمالى التوريد 226022 طن و 255 كيلو جرام، وذلك منذ بداية موسم توريد محصول القمح لعام 2022، مشيراً إلى انه تم توريد 16355 طن و 523 كيلو جرام حتى أمس الاثنين، وذلك في جميع المواقع التخزينية والبالغ عددها 44 موقع بجميع المراكز .

ويتلقى محافظ المنيا ، يوميا تقريرًا مفصلا من الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، حول انتظام استلام الأقماح من الموردين والمزارعين، وكذلك البيان التفصيلي لأعمال التوريد بكل موقع تخزيني، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل توريد الأقماح في كافة المواقع المحددة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة .

هذا وتستقبل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، و(2320001 - 2342200).